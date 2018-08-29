水患影響鐵票倉？民進黨創黨元老：氣爆陳菊仍高票連任

25 日蔡英文南下嘉義勘災，卻坐著「雲豹裝甲車」前往淹水區，讓當地鄉民憤而怒嗆「下來走」。行政院長賴清德挨批台南市長任內「治水失敗」，他則回應「批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，把握不會淹水？」而內政部長徐國勇日前更說「淹水就像感冒，沒有藥可以吃了就永遠不感冒。」此外，副總統陳建仁 24 日全家跑至金門旅遊也造成外界不好觀感。

近來受熱帶低壓與西南氣流影響，南台灣飽受暴雨侵襲，多處淹水成災引眾怒，南部地區長期由民進黨執政，水患是否會影響年底選情引起熱議。民進黨創黨元老、中執委謝明源受訪時表示，希望民進黨加強災後重建工作，最後應該還是能勝出，並舉高雄氣爆為例，當時高雄市長陳菊的民調不降反升， 2014 年底陳菊仍高票勝選、順利連任。

究竟綠營鐵票倉「南部選區」是否會因種種因素而有變數？謝明源接受《中評社》專訪時表示，南部豪雨成災，對民進黨南台灣縣市長選情必然會帶來挑戰，他希望民進黨加強一下災後重建工作，最後應該還是能勝出。同時他更指，就像高雄市曾經發生氣爆事件，剛發生也令人措手不及，但後續處置相當得宜，讓時任高雄市長陳菊的民調不降反升， 2004 年陳菊仍以高達 68％ 的得票率大勝國民黨楊秋興的 31％ 。

對於此次中南部暴雨淹水，謝明源則說，應該是有史以來第一次，令人防不勝防，既然天災沒辦法防範，事後補償、補助等亡羊補牢的工作要做好，若做得好，民眾還是會繼續支持民進黨。