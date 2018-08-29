蔡正元曝「蔣經國涉水勘災照」！網嘆：沒對比就沒傷害

熱帶低壓與西南氣流影響，南台灣連日暴雨狂炸，多處淹水成災，總統蔡英文日前南下嘉義勘災，卻坐著「雲豹裝甲車」前往淹水區，此舉引發當地居民不滿，憤而怒嗆「下來走！」國民黨前政策會執行長蔡正元在臉書貼出數張前總統蔣經國涉水勘災的照片，直說「蔣經國是這樣勘災的！」昔日舊照與如今景況儼然成對比，網友看後不禁嘆道「沒對比就沒傷害」。



▲前總統蔣經國昔日勘災「穿衣沒有名牌；吃飯沒有御廚；睡覺沒有席夢思；出門輕車簡從。」（圖／翻攝自蔡正元臉書）

對此，蔡正元在臉書分享數張蔣經國昔日勘災舊照，直說蔣經國是這樣勘災的「穿衣沒有名牌；吃飯沒有御廚；睡覺沒有席夢思；出門輕車簡從；但曾被台獨份子刺殺兩次。」

照片可見，蔣經國親身涉水「苦民所苦」，反觀 823 暴雨重襲南台灣，小英總統卻搭乘雲豹裝甲車前往災區，向泡在水裡的災民微笑揮手，畫面形成對比，網友們看後紛紛嘆息聲四起：「台灣再也找不到這樣的領袖」、「沒對比沒傷害（笑）」、「現今要像經國先生這樣親民愛民，體恤民情，苦民所苦，應該是後無來者了呀！」「萬民懷念不是沒有原因的！那是台灣最美好的年代！」「好懷念經國先生的年代，經濟繁榮，是非分明，好人能出頭，人人充滿希望！」不過，也有人認為：「人比人氣死人，活在當下，緬懐過去，策進未來。投給關心百姓的政黨，才是重點」。



▲前總統蔣經國「苦民所苦」，親民愛民、體恤民情。（圖／翻攝自蔡正元臉書）