名家論壇》唐湘龍／韓國瑜的下一步

到目前為止，韓國瑜還在打選戰。昨日才剛登記為候選人。這不奇怪，三個月之前，並沒有人把韓國瑜的參選當一回事。陳其邁，這位民進黨候選人擺出來的姿態就是「等著當市長」。不管幸或不幸，如果不是韓國瑜，這個姿態非常合理。

最近中央在談新南向。談得心虛有鬼，語無倫次。其實，如果新南向要成功，要靠韓國瑜。韓國瑜提的「南南合作」，証明他對這個問題有思考。思考者勝。

所謂下一步，是指當選之後。韓國瑜要開始有當選的準備了。當選之後該怎麼辦？這個沒有核心價值的城市。

他來自台北。但現在，他是高雄「柯文哲」。台北是鑽石區，但高雄是「鐵鏽區」。

但陳其邁偏偏遇到韓國瑜。他已經不是當年我略識一二，在台北縣選立委，選到後來，不上不下，覺得政治有點無聊的韓國瑜。他岳家在雲林，他參與雲林地方政治很深。他有點流氓氣。大家講不清楚什麼叫「接地氣」，在台灣，流氓氣，最接地氣。這是很多「書生之見」搞不懂的地方。閩南話說「角頭」，一角之頭。法治社會，角頭、流氓、幫派、犯罪，好像是同一組概念，但在地方文化上，角頭是公權力無法深入的傳統角落，一個地方上有默契的保護者。

這種角頭文化今天當然不被鼓勵。但是，要從政，還是要有點流氓氣。草根。民進黨的氣質就是流氓氣。國民黨的氣質就是不食人間煙火，輕飄飄的。瞻之在前，忽焉在後。這種高來高去的調子，讓從南部起家的國民黨，在南部失去政權三十年。

現在，韓國瑜來了。味道對，三個月就翻轉。殺到對手提心吊膽。

陳其邁一心打小球，躺著選。堅壁清野，料你國民黨有人才，沒人心，選不贏高雄。但只要出一個懂人心的，陳其邁就要挫哩蛋。

陳其邁終究不是陳菊。陳菊那種苦旦哭腔，在傳統社群不催生，只催眠。富不過三代，是有道理的。執政也是。一代打天下，二代守天下，三代失天下。無視於高雄百廢待舉，困境難解，陳其邁至今毫無理念，毫無態度。一場大雨，連「土猴」都灌出來叫了，陳其邁還在洞裡。勘災的姿態，跟雲豹車上的蔡英文差不多。

所以，一場大雨，淹出了誰是市長的格局。所有媒體焦點都在韓國瑜身上。第一時間搞不清誰是執政黨的邱議瑩竟然也出國去玩了。民進黨對六十年前的八二三裝無感，但未來，對今年的八二三一定很有感。如果民進黨會逐步失去南台灣，跟這場大水裡的荒腔走板息息相關。

二十年前，我寫過一篇文章，談「表演政治」。那是一種對「政治現象學」的深刻體認。傳媒的時代，政治是一種表演。有表演，才有政治。以前，有錢才有票，現在，有戲才有票。愛拚才會贏？不，愛演才會贏。看看柯文哲，現在贏面大，但到底是做得好？還是演得好？他說垃圾不分藍綠，他說他是白，超越藍綠。但他跟紅也沾得上，能玩到「白裡透紅」，也是厲害。為什麼？

四年前，說討厭放煙火，現在放得比誰都兇。說討厭做秀，現在一檔又一檔。官場如秀場。

把韓國瑜類比柯文哲是基於理解政治上的方便，但對韓國瑜失敬。韓國瑜沒有一種裝腔做勢的假青春，在政治風格上更庶民。他沒有台大醫生的內建傲慢，他沒有智商157的優越意識，他沒有組網軍，他沒有靠網紅，他在高雄的聲勢高漲，比八二三的水位更快。除了他的「流氓氣」實在很對味口，更重要的，我不相信高雄人看不見自己的危機。

高雄的危機，高雄人自己最清楚。年輕人跑光了。生意人跑光了。六都裡最年輕的城市是桃園市。你知道1979年，原高雄市以130萬人口升格直轄市的時候，桃園縣的人口連高雄市的一半都不到。現在呢？桃園單獨升格，人口已經破兩百萬。高雄如果不是縣市合併，原高雄市的人口其實才160多萬。就算併了高雄縣，合併後的高雄市總人口也已經輸給台中市。

民進黨治理高雄20年，把高雄變成了底特律一般的「鐵鏽區」。什麼是「鐵鏽區」？川普的選區就是來自「鐵鏽區」。真正閃閃發亮的東西岸大城都不支持他。只有「鐵鏽區」的選民把他當最後希望。民進黨讓高雄生鏽了。鏽的太深了。韓國瑜是擦亮高雄招牌最後希望，所以，韓國瑜要開始有勝選規劃。

因為，高雄人顯然很希望韓國瑜可以贏。

其實，如果不是高雄縣市合併，韓國瑜幾乎可以直接宣布當選高雄市長。但因為合併，在前高雄縣的部份，韓國瑜還有努力空間。還有三個月。以過去三個月的上升趨勢線之陡峭，時間還夠用。

至於陳其邁，味道不對了。酸了。既不討喜，也難討拍，現在進到了「吃這個也癢，吃那個也癢」的過敏反應。如果沒當選，陳其邁難過，如果當選，高雄更難過。因為，他的對手不是「韓國」瑜，是「台灣」瑜。這場選舉，好看了。

●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人

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