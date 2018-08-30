《台北歌手》樓一安、莫子儀雙料入圍金鐘　遺憾他成遺珠

二度入圍戲劇男主角獎的莫子儀，同時也以編劇獎雙料入圍，正在忙舞台劇排練的他簡短回覆表示，「謝謝各位評審、樓一安導演、內容物製作、呂芳雄先生（呂赫若兒子），以及客家電視台。」

第53屆金鐘獎於昨（29）日公布入圍名單，客家電視台共計入圍21項。其中以電視劇《台北歌手》一舉囊括11項重要大獎，雙料入圍導演獎及編劇獎的樓一安表示，很高興主要演員都有入圍，尤其是一人分飾多角的莫子儀及黃姵嘉，但同時樓一安也替攝影沒有入圍感到可惜，認為攝影也是本劇的靈魂之一。

同樣二度入圍戲劇女主角獎的黃姵嘉，剛獲知入圍消息時腦筋一片空白，直問：「什麼時候公布的？」她表示這部戲讓她用盡許多心力去揣摩與做功課，過程真的很辛苦。也謝謝搭檔莫子儀、導演樓一安及劇組所有人的付出，也感謝金鐘評審的肯定。

童星出身的楊小黎，獲知入圍消息立刻大哭，她表示五年前入圍，是一個毛毛躁躁的小丫頭角色，五年後的今天，遇見林雪絨這個內斂壓抑成熟又堅毅的角色，謝謝評審看到五年來的成長跟蛻變。



▲楊小黎入圍金鐘，喜極而泣。（圖／客家電視提供，2018.08.30）

此外，曾拿下金鐘影帝的吳政迪，這次以《麼个麼个》節目入圍兒童少年節目主持人獎，他表示第一次參與兒童節目，很單純只想將客家話好好的傳承下去，沒想到能夠入圍，很感謝電視台，也謝謝主持夥伴「阿芹妹」鍾依芹，《麼个麼个》同時也入圍兒童少年節目獎。



▲吳政迪入圍兒童少年節目主持人獎。（圖／客家電視提供，2018.08.30）