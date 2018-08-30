NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命今夏玩樂趣健康醫藥
即時跑馬燈警車遭追撞　三員警受傷幸無大礙廣興國小出奇招　學生數成長三成遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
生活

區塊鏈落實醫療分級　民眾就醫轉診「加密」搞定

記者易皓瑜／台北報導2018/08/30 16:58
▲北醫首創以區塊鏈技術將患者就醫資訊「加密」，於北醫及合作的診所皆可使用。其旨在於落實區域共照與醫療分級制。（圖／易皓瑜攝 , 2018.08.30）
▲北醫首創以區塊鏈技術將患者就醫資訊「加密」，於北醫及合作的診所皆可使用。其旨在於落實區域共照與醫療分級制。（圖／易皓瑜攝 , 2018.08.30）

區塊鏈技術過去普遍用於加密貨幣中，透過分散節點技術，與訊息加密及不可竄改的特性，對於資訊安全而言無疑是一項技術上的革新，而現在區塊鏈技術更將走入民眾的生活中。台北醫學大學首度將病歷加入區塊鏈技術，未來在機構間轉診不再需要紙本申請病歷，令個人就醫資訊的隱私安全上升至新層級。 

過去病患欲提取就醫過程中的病歷摘要、檢查影像與健檢資訊等，需到院親自書面申請，過程相當曠日廢時，成為民眾在轉診就醫時的痛點。而北醫首創將區塊鏈中所謂「分散式節點」技術落實於病歷中，將病歷以節點方式儲存，同時與逾百家社區診所合作，讓民眾的就醫資訊可於北醫及各診所使用，患者欲使用病歷只要先解密並授權於醫療院所，就可跳過以往繁複的病歷申請過程，以如同智能合約之形式分享過往的就醫資訊。 

北醫資訊室主任康嵐媖表示，北醫與數金科技共同打造 phrOS 健康醫療區塊鏈平臺，民眾只要加入北醫的「智鏈護照」即可享病歷上載區塊鏈服務，透過智鏈護照上的 QR Code 便可查詢患者於北醫自 102 年起的完整就醫紀錄，在院內的病摘、用藥資訊，以及相關檢查記錄亦會自動上傳雲端。同時在申請保險理賠時，保險公司亦接受區塊鏈病例，在申請理賠的過程中所需的病歷文件無須透過院內紙本申請，患者可將區塊鏈中的病歷授權分享於保險公司即可。

 
▲北醫推出智鏈護照，民眾只要在就醫時掃描上面的 QR Code 就可授權分享病歷、用藥資訊。（圖／易皓瑜攝 , 2018.08.30）

健保署近年為落實分級醫療政策，積極推行「電子轉診平台」和「健保醫療資訊雲端查詢系統」，民眾在跨院就醫時可令醫師查詢各項檢查檢驗報告、用藥記錄。健保署署長李伯璋表示，透過區塊鏈技術可望再添民眾轉診誘因，進一步將健保資源作最有效的利用。

關鍵字北醫健保署病歷區塊鏈dtco數金科技
飯菜分離　吃出營養更健康非洲豬瘟傳台？　林聰賢：加強防疫

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan