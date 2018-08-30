區塊鏈落實醫療分級　民眾就醫轉診「加密」搞定

區塊鏈技術過去普遍用於加密貨幣中，透過分散節點技術，與訊息加密及不可竄改的特性，對於資訊安全而言無疑是一項技術上的革新，而現在區塊鏈技術更將走入民眾的生活中。台北醫學大學首度將病歷加入區塊鏈技術，未來在機構間轉診不再需要紙本申請病歷，令個人就醫資訊的隱私安全上升至新層級。

過去病患欲提取就醫過程中的病歷摘要、檢查影像與健檢資訊等，需到院親自書面申請，過程相當曠日廢時，成為民眾在轉診就醫時的痛點。而北醫首創將區塊鏈中所謂「分散式節點」技術落實於病歷中，將病歷以節點方式儲存，同時與逾百家社區診所合作，讓民眾的就醫資訊可於北醫及各診所使用，患者欲使用病歷只要先解密並授權於醫療院所，就可跳過以往繁複的病歷申請過程，以如同智能合約之形式分享過往的就醫資訊。