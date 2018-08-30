區塊鏈落實醫療分級　民眾就醫轉診「加密」搞定

區塊鏈技術過去普遍用於加密貨幣中，透過分散節點技術，與訊息加密及不可竄改的特性，對於資訊安全而言無疑是一項技術上的革新，而現在區塊鏈技術更將走入民眾的生活中。台北醫學大學首度將病歷加入區塊鏈技術，未來在機構間轉診不再需要紙本申請病歷，令個人就醫資訊的隱私安全上升至新層級。
過去病患欲提取就醫過程中的病歷摘要、檢查影像與健檢資訊等，需到院親自書面申請，過程相當曠日廢時，成為民眾在轉診就醫時的痛點。而北醫首創將區塊鏈中所謂「分散式節點」技術落實於病歷中，將病歷以節點方式儲存，同時與逾百家社區診所合作，讓民眾的就醫資訊可於北醫及各診所使用，患者欲使用病歷只要先解密並授權於醫療院所，就可跳過以往繁複的病歷申請過程，以如同智能合約之形式分享過往的就醫資訊。
北醫資訊室主任康嵐媖表示，北醫與數金科技共同打造 phrOS 健康醫療區塊鏈平臺，民眾只要加入北醫的「智鏈護照」即可享病歷上載區塊鏈服務，透過智鏈護照上的 QR Code 便可查詢患者於北醫自 102 年起的完整就醫紀錄，在院內的病摘、用藥資訊，以及相關檢查記錄亦會自動上傳雲端。同時在申請保險理賠時，保險公司亦接受區塊鏈病例，在申請理賠的過程中所需的病歷文件無須透過院內紙本申請，患者可將區塊鏈中的病歷授權分享於保險公司即可。
▲北醫推出智鏈護照，民眾只要在就醫時掃描上面的 QR Code 就可授權分享病歷、用藥資訊。（圖／易皓瑜攝 , 2018.08.30）
健保署近年為落實分級醫療政策，積極推行「電子轉診平台」和「健保醫療資訊雲端查詢系統」，民眾在跨院就醫時可令醫師查詢各項檢查檢驗報告、用藥記錄。健保署署長李伯璋表示，透過區塊鏈技術可望再添民眾轉診誘因，進一步將健保資源作最有效的利用。