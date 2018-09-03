胡歌踢爆霍建華是「數字先生」　不唸台詞只唸1234

霍建華是公認顏值高演技又好的演員，他最近在《如懿傳》扮演乾隆皇帝也是深受觀眾喜愛，但，原來他也是「數字先生」，竟被好友胡歌爆料，在拍戲現場不唸台詞，只唸1234。

早前有大陸製作人向媒體爆料影視圈出現一位「數字小姐」，並指她是一線女星，但她拍電視劇卻從來不肯記對白，只會說：「1234！1234！」讓網友挖出是一名姓唐的女星。這二天大陸媒體又爆料，其實不但有「數字小姐」，還有「數字先生」呢，而且還指名道姓就是霍建華，甚至這件事竟是胡歌在電視節目上爆料出來的。