胡歌踢爆霍建華是「數字先生」　不唸台詞只唸1234

霍建華是公認顏值高演技又好的演員，他最近在《如懿傳》扮演乾隆皇帝也是深受觀眾喜愛，但，原來他也是「數字先生」，竟被好友胡歌爆料，在拍戲現場不唸台詞，只唸1234。
早前有大陸製作人向媒體爆料影視圈出現一位「數字小姐」，並指她是一線女星，但她拍電視劇卻從來不肯記對白，只會說：「1234！1234！」讓網友挖出是一名姓唐的女星。這二天大陸媒體又爆料，其實不但有「數字小姐」，還有「數字先生」呢，而且還指名道姓就是霍建華，甚至這件事竟是胡歌在電視節目上爆料出來的。
胡歌透露，他們二個合作《仙劍3》時，有一場戲霍建華必須唸一長串文言文的咒語台詞，最後跟他說「景兄弟，你明白了嗎？」由於二人對戲是分開拍的，因此胡歌一開始並不知道霍建華實際講了什麼？直到他事後去配音的時候，才發覺霍建華整段台詞都在唸「1234、2234、3234」，把胡歌笑慘了。
▲胡歌爆料霍建華（左）台詞唸1234。（合成圖，2018.09.03）
雖然說大陸作品事後都要配音，很多明星為了省事不照劇本唸台詞，當時也是導演建議霍建華這麼唸的，然而仍讓許多網友不敢認同，認為一個專業演員不會這麼做，因為會讓你的對手很難入戲，並指出大陸老戲骨李雪健從藝30餘年，向來都堅持用自己的原聲，甚至會把這個要求寫進合約，認為這樣做才能讓自己的表演更有完整性。