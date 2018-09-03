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工商快訊

廣編／巨匠電腦人才為台灣爭光　國際遊戲大賽挺進決賽

本報訊2018/09/03 15:15
▲狄宙威（左一）與廖洧岑（中），出席Indie Prize競賽。（圖／公關照片）
▲狄宙威（左一）與廖洧岑（中），出席Indie Prize競賽。（圖／公關照片）

《魔獸世界》、《英雄聯盟》、《劍靈》等都是極為熱門的遊戲，當台灣的產業界面臨蕭條之際，電玩遊戲產業卻在快速成長當中，電玩不再只是給小孩們的娛樂，越來越多人不只將電玩視為消遣娛樂，甚至投入遊戲開發的行列。

今年2月，來自美國的台灣女婿狄宙威與妻子廖洧岑，兩人帶著彼此的心血結晶《Throne of Lies》，角逐Indie Prize知名遊戲開發者競賽。初次參賽就過關斬將一路打進決賽，實力相當堅強。《Throne of Lies》是一款以中世紀政治衝突為背景，能提供 8 至 16 名玩家同遊的 3D 線上推理策略遊戲。2017 年 2 月於 Kickstarter 募款成功後，歷經 7 個多月的公測和封測，終於在去年 9 月於 Steam 平台上市，第一波銷售額就達到 10 萬美元。

狄宙威與廖洧岑結婚後成了台灣女婿，離鄉背井的他，時常透過線上遊戲與在美好友聯絡情誼，逐漸興起了自行開發線上社交遊戲的念頭。在妻子的支持之下，他下定決心學習遊戲設計，在尋訪後感受到巨匠師資的專業與熱忱，決定在巨匠電腦學習Unity 3D跨平台互動式遊戲開發課程。

狄宙威將上課所學習到的知識應用在遊戲開發之上，並參與2018 Indie Prize 國際遊戲開發者競賽，在今年入圍複賽的22款遊戲中，《Throne of Lies》是唯一來自台灣的作品。授課的張右緯老師表示，第一堂課就會直接進入後台，帶學生開始熟悉程式。

狄宙威回憶說：｢在聽不懂的時候，老師會額外用英文提點說明，學到第三堂課就可以看到成果，讓我很有成就感！｣廖洧岑表示：｢在巨匠電腦學習，我們感受到巨匠師資的專業與熱忱，很感謝老師願意共同克服課堂上面臨的語言障礙，讓我們從零開始逐步開發遊戲，若沒到巨匠上課可能無法順利開發遊戲。｣

目前全球遊戲產業規模已高達1千億美元，成為全球最大的娛樂產業之一。巨匠電腦課程，尤其重視實際操作與練習，長年以領先業界的最新技術，持續培養遊戲動畫人才。除此之外更首創產學平台，與各大企業合作開設產學就業班，讓學員畢業後能與業界無縫接軌，對遊戲設計有興趣或想投入遊戲開發領域的人，千萬別錯過！更多巨匠電腦遊戲設計課程。

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