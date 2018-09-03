最新網路民調出爐！韓國瑜有望將高雄「綠地變藍天」？

近來南台灣受熱帶低壓影響大雨狂瀉，高雄多處泡在水裡，民眾痛批高雄砸了 300 多億元治水卻仍大淹水，外界紛紛關注此次水患是否會讓原本勝券在握的民進黨大崩盤。根據最新網路民調顯示，民進黨高雄市長參選人陳其邁目前獲得 36.7% 支持度，國民黨韓國瑜則占 31% ，雙方差距僅 5.7% ，最終結果讓人拭目以待。

上（ 8 ）月 25 日總統蔡英文南下嘉義勘災，卻坐著「雲豹裝甲車」前往淹水區，讓當地居民憤而怒嗆「下來走」、「別只會作秀」。行政院長賴清德挨批台南市長任內「治水失敗」，他則回應「批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，把握不會淹水？」內政部長徐國勇還說「淹水就像感冒，沒有藥可以吃了就永遠不感冒。」此外，副總統陳建仁上月 24 日帶家人前往金門旅遊也造成外界不佳觀感。