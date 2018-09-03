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政治

最新網路民調出爐！韓國瑜有望將高雄「綠地變藍天」？

編輯中心／台北報導2018/09/03 15:23
▲ 根據最新網路民調顯示，民進黨高雄市長參選人陳其邁目前獲得 36.7% 支持度，國民黨韓國瑜則占 31% ，雙方差距僅 5.7% 。（圖／ NOWnews 資料照）
▲ 根據最新網路民調顯示，民進黨高雄市長參選人陳其邁目前獲得 36.7% 支持度，國民黨韓國瑜則占 31% ，雙方差距僅 5.7% 。（圖／ NOWnews 資料照）

近來南台灣受熱帶低壓影響大雨狂瀉，高雄多處泡在水裡，民眾痛批高雄砸了 300 多億元治水卻仍大淹水，外界紛紛關注此次水患是否會讓原本勝券在握的民進黨大崩盤。根據最新網路民調顯示，民進黨高雄市長參選人陳其邁目前獲得 36.7% 支持度，國民黨韓國瑜則占 31% ，雙方差距僅 5.7% ，最終結果讓人拭目以待。

上（ 8 ）月 25 日總統蔡英文南下嘉義勘災，卻坐著「雲豹裝甲車」前往淹水區，讓當地居民憤而怒嗆「下來走」、「別只會作秀」。行政院長賴清德挨批台南市長任內「治水失敗」，他則回應「批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，把握不會淹水？」內政部長徐國勇還說「淹水就像感冒，沒有藥可以吃了就永遠不感冒。」此外，副總統陳建仁上月 24 日帶家人前往金門旅遊也造成外界不佳觀感。

暴雨狂炸南台灣後，更讓高雄許多區域瞬間成了「水鄉澤國」，對此，民進黨陳其邁提出建立「智慧化防災治水系統」的政見，希望讓高雄躍升為「海綿城市」的典範；國民黨韓國瑜則認為，治水似乎有城鄉差距，強調若有機會，必定加強對偏遠地區的照顧，讓偏遠處的治水防洪和市區一致。

種種複雜因素讓人不禁好奇，長期由民進黨執政的鐵票倉「南部選區」是否會就此「綠地變藍天」？根據《 ETtoday 》公布的最新民調顯示，民進黨陳其邁目前獲得 36.7％ 支持度，領先國民黨韓國瑜 31% ，數據可見雙方差距縮小到只有 5.7% 。此外，無黨籍璩美鳳僅占 0.7% ，另有 4.1% 表示都不支持， 27.6% 則未表態，而未表態的高雄市民也將成為左右選戰結果的關鍵，後續選情變化仍有待觀察。

 

關鍵字高雄市長陳其邁韓國瑜淹水治水選舉民調
蔡：有人捐血太多次　娶到美嬌娘挺紀政　李錫錕：支持東奧正名

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