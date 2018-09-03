影／遭AIT刁難拒發簽證　傅崐萁：不屑再去美國

花蓮縣長傅崐萁原訂25日訪美，參加全美台灣同鄉聯誼會年會，但遭美國在台協會（AIT）拒發簽證而無法成行，改由花蓮縣政府副祕書長謝公秉代表前往。傅崐萁今（3）日特別北上舉行記者會，他表示，「我也不屑再去美國，我拒絕再到美國去。」

傅崐萁原訂8月25日前往洛杉磯，與天普市簽署締結姐妹市備忘錄，並出席全美台灣同鄉聯誼會年會，沒想到要出發前3天，向AIT申請簽證時卻被百般刁難，不僅要求附上過期、10年前的護照，還要求傅崐萁檢附20年來、近千頁的司法官司文件，而且還要中英對照。

傅崐萁今天公布過去從1990年至今年7月為止的入出境紀錄證明書，根據紀錄顯示，他共赴美國5次，最近一次是在2007年。他表示，在需要美國簽證年代，「尚且來去自如」，從未被要求補交過期護照及刑事判決書，且曾以立委身分赴美，美國官員還親自到紐約機場迎接。如今免簽證、且《台灣旅行法》通過後，蔡政府強調台美是平等互惠國家，「為何卻有諸多奇怪要求？且針對性非常非常強烈！」