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政治

影／遭AIT刁難拒發簽證　傅崐萁：不屑再去美國

記者邱明玉 / 台北報導2018/09/03 16:08
▲花蓮縣長傅崐萁3日特別北上舉行記者會，他表示，「我也不屑再去美國，我拒絕再到美國去。」（圖／葉政勳攝 , 2018.9.3）
▲花蓮縣長傅崐萁3日特別北上舉行記者會，他表示，「我也不屑再去美國，我拒絕再到美國去。」（圖／葉政勳攝 , 2018.9.3）

花蓮縣長傅崐萁原訂25日訪美，參加全美台灣同鄉聯誼會年會，但遭美國在台協會（AIT）拒發簽證而無法成行，改由花蓮縣政府副祕書長謝公秉代表前往。傅崐萁今（3）日特別北上舉行記者會，他表示，「我也不屑再去美國，我拒絕再到美國去。」

傅崐萁原訂8月25日前往洛杉磯，與天普市簽署締結姐妹市備忘錄，並出席全美台灣同鄉聯誼會年會，沒想到要出發前3天，向AIT申請簽證時卻被百般刁難，不僅要求附上過期、10年前的護照，還要求傅崐萁檢附20年來、近千頁的司法官司文件，而且還要中英對照。

傅崐萁今天公布過去從1990年至今年7月為止的入出境紀錄證明書，根據紀錄顯示，他共赴美國5次，最近一次是在2007年。他表示，在需要美國簽證年代，「尚且來去自如」，從未被要求補交過期護照及刑事判決書，且曾以立委身分赴美，美國官員還親自到紐約機場迎接。如今免簽證、且《台灣旅行法》通過後，蔡政府強調台美是平等互惠國家，「為何卻有諸多奇怪要求？且針對性非常非常強烈！」

傅崐萁表示，美國國會通過《台灣旅行法》，總統川普也親自簽署，應該是一項增進台美關係的互動、友善政策，但真正只在乎國家利益和國際現實的美國，反而凸顯蔡政府的一廂情願，如今美國用粗暴的手段伸進台灣，干預台灣政治，試圖阻撓且排除異己，因此向AIT表達嚴重抗議。

關鍵字傅崐萁謝公秉台灣旅行法川普ait
聽到淹水趕回台？邱：以為是北高嗎

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