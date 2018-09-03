安坑1號道路隧道貫通　朱立倫：加速安坑交通建設

安坑1號道路二期工程近接三連孔隧道，今（3）日舉行貫通典禮，當施工團隊謹慎地貫通隧道那一刻，現場響起熱烈的歡呼聲！新北市長朱立倫肯定施工團隊的努力，並發放加菜金，隨後前往安坑輕軌工區關心軌道工程施工情形。

朱立倫表示，安坑1號道路第二期的工程，集許多公共工程的挑戰於一身，工法非常地艱鉅，三連孔隧道的貫通象徵安坑對外道路新的里程碑；道路預計108年通車後，將大幅縮短安坑地區民眾前往大台北都會區的通勤時間，建立更完善便捷的通勤環境。

朱立倫讚許專業的施工團隊，考量當地地質鬆軟，謹慎進行隧道設計和施作，並確保當地生態不受到破壞，維護整個工程的品質跟安全，隨後轉往安坑輕軌線的「台北小城」站關心軌道工程施工進度；此外，三環三線是新北市的重點政策，目前安坑輕軌整體工程進度達40.37％，許多工程都在預期中逐步實現。