安坑1號道路隧道貫通　朱立倫：加速安坑交通建設

安坑1號道路二期工程近接三連孔隧道，今（3）日舉行貫通典禮，當施工團隊謹慎地貫通隧道那一刻，現場響起熱烈的歡呼聲！新北市長朱立倫肯定施工團隊的努力，並發放加菜金，隨後前往安坑輕軌工區關心軌道工程施工情形。
朱立倫表示，安坑1號道路第二期的工程，集許多公共工程的挑戰於一身，工法非常地艱鉅，三連孔隧道的貫通象徵安坑對外道路新的里程碑；道路預計108年通車後，將大幅縮短安坑地區民眾前往大台北都會區的通勤時間，建立更完善便捷的通勤環境。
朱立倫讚許專業的施工團隊，考量當地地質鬆軟，謹慎進行隧道設計和施作，並確保當地生態不受到破壞，維護整個工程的品質跟安全，隨後轉往安坑輕軌線的「台北小城」站關心軌道工程施工進度；此外，三環三線是新北市的重點政策，目前安坑輕軌整體工程進度達40.37％，許多工程都在預期中逐步實現。
朱立倫說，安坑輕軌正式進入平面段軌道鋼軌的鋪設施工階段，尤其配合安坑1號道路二期的三連孔隧道完成貫通，全線預計於110年完工；對於外界關心安坑輕軌的排水功能，朱立倫回應，淡海輕軌綠山線或安坑輕軌均架高平面的路段，新北市輕軌排水系統的設計都非常地完善，確保列車可於大雨中安全地行駛。
新北市政府捷運局表示，安坑輕軌與即將完工的捷運環狀線十四張站相連，沿途經過新店區安一路、安捷路及安和路，山林景致、河岸風貌盡收眼底，且完整串聯人文特色景點；此外，平面段主線採崁埋式軌道設計，鋪設的鋼軌採用槽型鋼軌，已廣泛運用在城市輕軌交通建設。
捷運局補充，三環三線建設自升格以來至107年底進度已完成56.8％，里程數增加52公里，車站數增加41座；未來全數完成後，新北市境內的捷運路線可達144.4公里、126座車站，將有20個捷運交會站，可望串聯起「城市新軸線」，呈現不同的新北市。