女神李孝利介入外交　代表南韓跟北韓談合作

韓片《北風》由黃晸玟、李聖旻、趙震雄、朱智勛等人主演，在近期公開的幕後花絮中，飾演「黑金星」的黃晸玟則說：「我在接觸電影前，根本不知道有這樣的事，拍這部電影激起了我的使命與責任感。」為了讓身為同一人的間諜「黑金星」和南韓商人「朴皙映」兩種身分有深刻的區別，電影中他不論在外貌、肢體或臉部表情，都刻意使用不同表演方式，甚至運用標準語和方言來扮演兩個身分。

除了4位主要演員，39歲南韓女神李孝利睽違6年再度客串電影，飾演在2005年南北韓「廣告外交」中，代表南韓參加這場世紀合作。據了解，近年已淡出螢光幕的李孝利原本並無意願接演，但導演尹鐘斌靠著誠意與這部電影對歷史肩負的意義而打動她，為了保留時代的真實性與說服力，李孝利神還原13年前的造型，與重複當時和北韓代表趙明愛的經典對話。