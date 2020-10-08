蔡清祥：科技偵查法對象刑事重罪者　非政治偵防

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

蔡清祥：科技偵查法對象刑事重罪者　非政治偵防

中央社

calendar_today2020-10-08 17:21:50

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.02.21）
▲法務部長蔡清祥表示，科技偵查法是針對犯罪嫌疑人，而非政治偵防。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
（中央社記者劉世怡台北16日電）法務部長蔡清祥今天表示，科技偵查法對象是刑事涉犯重罪者，並非政治偵防或蒐集人民資訊，且現今21世紀，犯罪集團以先進科技設備犯案，執法者怎能還用20世紀的偵查方法。
法務部今天下午舉行媒體茶敘，檢察司長林錦村以簡報說明「科技偵查法」立法目的為保障人權，僅針對犯罪嫌疑人實施，避免犯罪調查的手段落後於科技發展的腳步，確保偵查機關的調查符合正常法律程序，保障犯罪被害人及公共利益；法務部長蔡清祥於茶敘時做出上述表示。
為何需要設備端通訊監察侵入手機等設備取證？林錦村指出，使用通訊軟體的通訊，本質與傳統電信的通訊相同，若不擴及於通訊軟體的通訊，將造成販毒、擄人勒贖等重大犯罪難以追緝，因通訊軟體使用加密技術的緣故，只有以此方式才能進行通訊監察。

林錦村說，草案的發動門檻與傳統通訊監察相同，並未放寬標準，德國、奧地利及瑞士等法治先進國家均立法允許實施設備端通訊監察侵入手機等設備取證，並非我國所獨創。

蔡清祥表示，科技偵「查」法並非上午立法委員所說的科技偵「防」法，這是誤解及扭曲；科技偵查法對象是刑事涉犯重罪者，並非政治偵防或蒐集人民資訊，最重要的一個觀念，現在是21世紀，犯罪集團用最先進的科技設備，在從事犯罪，執法人員怎能還用古老的20世紀偵查方法，這已不符人民期待。

蔡清祥說，尤其對犯罪嫌疑人的追蹤，傳統以人在跟蹤，花費時間及人力物力，若透過科技設備來定位或是用GPS（全球定位系統）跟蹤的話，就可減少人力及物力，又可達到效果；「我所做的都是法律所允許的」。
檢察司副司長李濠松指出，新的犯罪手法不斷更新，對基層辦案人員來講，就有必要提升武器跟工具，「有工具會比沒有工具好，有法律會比沒有法律好」，外界不應一開始就好像有點汙名化「科技偵查法」，去否定掉整個立法必要，而沒辦法理性討論，這不是一個法治國家應該有的態度。（編輯：張銘坤）1090916
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

繼續作答
蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

繼續作答
手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀