中秋節為什麼吃月餅、柚子　您知道嗎？

許多人吃了幾十年的柚子和柿子，卻不知道為什麼有這個習慣，雲通居士說，因為古時交通不便，孩子赴京趕考一出門可能就一兩年，中秋節也無法回鄉團圓，父母只能寄情於有盔甲的水果及諧音「祐子」，期望神明保「祐、子」女於遠方平平安安，更期待考「試子」女能像柿子一樣紅運當頭、戴官帽高中狀元。
中秋節吃的月餅，又是怎麼來的，雲通居士說，除了圓圓的外型之外，跟月亮一點關係都沒有，歷史上有兩個典故，其一是劉伯溫中秋節突然晉見朱元璋；朱問他碗裡蓋著甚麼，劉算卦後說:「半似日兮半似月，曾被金龍咬一缺。」，碗蓋的餅後來就被稱為月餅。
另一個說法是，慶祝度過七月鬼月，因為鬼月習慣上不走訪親友，等到七月肅殺氣氛一過、親友就互送喜「悅」的「餅」熱絡起來、所以稱「月或悅」餅。
未婚的男女可能都不知道，中秋夜有一民俗相傳是求姻緣的簡易方法。陽宅教育學會理事長周建男表示，未婚女「(台語)偷拔蔥嫁好ㄤ」，未婚男「偷菜埔取好某」，但是大家現在所住的地方，大多是城市很難做到，所以可以請鄰居幫忙，把所需的東西放在門窗外。
中秋節也是全家團圓的日子，但是「家人和樂」卻不是容易的事。雲通老師透露，簡單「家和風水法」有一招，首先，家裡餐桌座位要固定，其次，家人常穿的鞋子都要朝向餐桌，有興趣者不妨試試。
最後，雲通居士也有一些提醒，祈求月神保佑家中孩子健康平安，祭祀的供品必須都是圓形，不可有稜有角，象徵圓滿和諧與一家團圓，還有，切開團圓月餅。切的人預先算好全家共有多少人，在家和外地的都要算一份，不能切多也不能切少。