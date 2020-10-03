拜登三次爭取入主白宮　可能打破紀錄成「史上最老總統」

現在的老政客，曾經的政治金童
小約瑟夫・羅比內特・「喬」・拜登（ Joseph Robinette "Joe" Biden Jr. ）出生於 1942 年 11 月 20 日，成長於愛爾蘭裔中產家庭，信奉天主教。拜登出生時已經家道中落，青少年時期他大多和親戚住在賓州的簡陋房子裡，半工半讀取得法律學位。
拜登曾從事法律工作一段時間，但對於為權貴服務感到失望於是轉為公共辯護人，並於 1969 年當選德拉瓦州（ Delaware ）紐卡斯爾縣（ New Castle County ）議員踏入政壇。當時年輕的拜登有著出色年青政客的特質，當地媒體形容：明亮的藍色雙眼、削瘦的身形，意氣風發的相信擁有世界，又明白還需要接受考驗。
1972 年，不到 30 歲的拜登當選參議員，成為美國史上第 2 年輕的參議員，當時他打敗了連任 2 屆的共和黨對手，在聲勢慘淡的民主黨中被視為金童。然而，聖誕節的前一週，拜登迎來他人生第一個噩耗，他的妻子妮莉婭（ Neilia Biden ）開車載著 3 名子女出了嚴重車禍，妮莉婭和年僅 1 歲的小女兒娜歐米（ Naomi ）不幸過世，大兒子博（ Beau Biden ）、亨特（ Hunter ）也重傷骨折。
拜登在 2 個兒子的病床邊宣誓就職參議員，這場宣示受到全美矚目，博取了公眾的同情。拜登在回憶錄中寫道，他當時考慮過放棄參政去當牧師，但他對自己的遭遇感到憤怒、對上帝的愚弄感到憤怒。
車禍後 5 年（ 1977 ），拜登據說在孩子們的支持下，與吉爾（ Gilles Biden，舊姓 Jacobs ）再婚，兩人育有一女。但命運再一次不受控的帶來挑戰，拜登的長子博在 2015 年死於腦癌，終年 46 歲，當時拜登差一點就要宣布參與 2016 年總統大選。
拜登形容，博擁有父親所有的優點，但沒有拜登的缺點。博曾經加入國民警衛隊升至少校，擔任過伊拉克戰爭期間的美軍律師，2007 年起為德拉瓦州總檢察長，博被視為是拜登家族的下一個政治新星。長子的死成為拜登持續參選的動力，這些不幸塑造了拜登顧家好男人的形象，凝聚了不少支持者。
但是拜登近 50 年政治生涯上的表現備受爭議，年輕的拜登進入參議院時，強調自己理解少數族裔受到的不平等待遇，但他卻支持南方的黑白隔離政策。1988 年拜登力挺的藥物法，比例上懲罰到更多的少數族裔。拜登 1991 年處理非裔法官性騷擾案件被質疑放水；1994 年拜登強力支持具有爭議的《暴力犯罪防治法案》，最後法案讓監獄人滿為患，連川普都要求拜登為「美國司法史的黑暗」道歉；雖然歐巴馬形容他為「最棒的副總統」，但他時常失言的問題也被歐巴馬團隊稱為「炸彈喬」。
拜登過去的政策可能跟歐巴馬政府代表的「進步派」不同調，但他有時也很進步，最明顯是他 2012 年宣布支持同性婚姻，但又馬上改口說立場仍在「演變中」，一部因此受到 LGBT 族的批評，但同性婚姻後來也成為歐巴馬的時期推動的政策之一。拜登 2016 年還擔任白宮職員的同性婚禮主持人。
最後一次入主白宮的機會
拜登從 1984 年就有意進選總統，從第一次參與到現在已經過了逾 40 年，2020 年沒有意外會是拜登最後一次總統大選，如果他真的成入主白宮將會是「美國史上最老」（ 78 歲）的總統。
1987 年，拜登在一場辯論上引用了英國工黨領袖基諾克（ Neil Kinnock ）的演講內容，民主黨內的其他對手以此攻擊，指出拜登學生時期的論文也有剽竊之嫌， 拜登的學歷被當成了沒有真材實料的「草包」，不光彩的退出了競選。退出競選幾個月後，拜登被診斷出患有顱內動脈瘤，不斷進出醫院，病情一度可能造成腦損傷。
20 年後（ 2008 ）拜登再次宣佈參與民主黨總統初選，這時他已是一位資深的政客，但他還是敗在容易失言的缺點上，他對媒體形容，民主黨內的競爭對手歐巴馬（ Barack Obama ）是「第一個口齒伶俐、聰明、乾淨而且外形好看的主流非裔美國人」。這話不只得罪了非裔族群，也成為往後政治生涯的一大污點。最後，民主黨初選變成歐巴馬和希拉蕊的競對決。
未來對中國會強硬還是繼續包容？
拜登的另一個兒子亨特（ Hunter Biden ）與中國的關係也在這次選舉被拿出來檢視，亨特曾經在國會擔任遊說工作，他與中國、烏克蘭企業曾有密切的商業往來。
亨特 2010 年至 2014 年至少拜訪中國 5 次，與中國商業高層會面， 2013 年他在上海與中國商人成立「渤海華美」公司，2019 年川普曾經呼籲北國調查拜登父子與中國國企的往來。2014 年至 2019 年，亨特出任烏克蘭天然氣公司布里斯馬（ Burisma ）董事，時任副總統的拜登正主導白宮與烏克蘭的外交。
2020 年美國參院國土安全、財政委員會發布的報告指出，亨特從外國渠道獲利數百萬美元，這些外國人事的背景甚至涉及人口販賣、洗錢、詐騙等罪嫌，且亨特與中國政府相關聯的公司和中國公民有著廣泛的聯繫。
拜登在外交問題上，長期是個「鴿派」但也有過「鷹派」的時刻。老布希時期的國防部長蓋茨（ Robert Gates ）2014 年則批評，拜登「在過去 40 年幾乎每一項重大外交政策和國家安全議題上都是錯的」。
這次選舉，拜登攻擊川普對中國政策失敗、不夠強硬，強調未來拜登政府會在貿易、軍事和知識產權上加強對抗中國。但拜登對中國共產黨的支持被認為是「長期且個人」的， 2000 至 2001 年間，拜登擔任參議院外交關係委員會主席，領導參議院將中國納入世界貿易組織（ WHO ），並中止年度國會對中國作為美國貿易夥伴地位的審查。2011 年擔任副總統時也曾表示，相信崛起的中國對美國、全世界都是一個積極正面的發展。
拜登顧問沙利文更表示，中國非凡的發展不是美國外交政策失敗的結果，而是其自身的努力，強烈反對遏制中國的力量，認為美國和中國應該共同努力，擴大在全球領域的合作關係，包括氣候變遷與經濟發展。
《紐約時報》則認為，拜登熟悉習近平的為人加上豐富的外交經歷，會給中國帶來更艱鉅、複雜的挑戰，在環境議題、中國少數民族及香港人權議題上有更強硬的立場，川普政府時期的貿易戰問題，拜登也未必會直接撤銷。
拜登的女性副手與女性議題
1991 年拜登作為參院司法委員會主席，負責主持非裔法官湯瑪斯（ Clarence Thomas ）的大法官任命案，湯瑪斯被希爾（ Anita Hill ）指控在雷根政府期間涉嫌性騷擾。雖然先前拜登對湯瑪斯的提名案投了反對票，但他和其他「白人男性」參議員在希爾事件中陷入兩年，一方面，反對湯瑪斯斯可能被當成種族歧視；另一方面，若不召開全面聽證則可能被定為性別歧視。
面對棘手的問題，拜登最後處理的方式遭到外界嚴厲的批評，他沒傳喚 4 名為希爾作證女證人出席聽證會。近 30 年後（ 2019 ）拜登公開表示對希爾一案感到遺憾，沒有找到方法讓她以一種她值得擁有的方式進行聽證。希爾向《紐約時報》回應，拜登應該要向其他女性、美國公眾道歉。
拜登今年投入選舉前，數名女性指控他對她們有非自願的身體接觸，包括不恰當的親吻、擁抱。拜登的前助理里德（ Tara Reade ）指控拜登 30 年前在在國會大廳對她性侵；民主黨政客佛羅倫斯（ Lucy Flores ）指控拜登 2014 年一個場合上以非常親密的方式碰觸她，而她無力反抗。對此，拜登強調這些「絕對沒有發生」，《紐約時報》也針對里德的指控進行調查，認為拜登沒有不當性行為的模式。
而拜登最讓外界詬病的大概是在一些公開場合，過於親暱的親吻女孩的頭髮，碰觸女性的肩膀等，拜登曾發布一段影音表示自己在 #MeToo 運動中了解到時代改變，這樣的習慣已經是不合時宜的。
歐巴馬卸任前夕，頒授拜登最高榮譽的「總統自由勳章」，被形容為一段佳話，拜登也因為擔任忠實副手吸引了大量非裔選民的支持。這次選擇民主黨內總統提名時曾經競爭對手賀錦麗（ Kamala Harris ）作為副總統競選搭檔，美國政治評論認為，這像是在對歐巴馬的支持表達謝意。以拜登的年紀，可能不會繼續參選，選擇賀錦麗除了吸引少數族裔、女性選票，也是希望給她日後成為總統的機會。