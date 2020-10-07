睡前吃甜食放鬆心情？醫師驚曝：卻讓心臟受害

國泰綜合醫院心血管中心陳玠宇醫師指出，現代人因飲食西化、晚睡、愛吃宵夜，常有3高等慢性疾病，像個案每晚睡前嗜吃蛋糕，會讓夜間血壓保持在較高的狀態，加上蛋糕多由植物奶油製作，具有反式脂肪酸及精緻澱粉，長期食用會造成血液黏稠度增加，亦或導致動脈粥狀硬化，甚至產生心血管阻塞及血管血栓形成。醫師強調，急性則造成心肌梗塞發作，慢性則引起慢性缺血性心臟病，兩者若造成心臟功能受傷，則會心臟衰竭。
目前治療嚴重冠狀動脈心臟病，包括心導管支架置放手術、冠狀動脈繞道手術或積極藥物治療，然而根據全世界文獻統計，約有1/10的患者在接受上述治療後症狀仍未改善，醫學上稱為「頑固性心絞痛」，據美國研究統計，頑固性心絞痛患者每年的死亡率為3~21%，冠狀動脈血管事件風險為11~69%，這類病人是醫學治療上的棘手難題，也困擾不少心血管疾病病人。
根據衛福部公布最新國人10大死因統計，心臟疾病死亡率依舊穩佔第2名，僅次於癌症，每年奪走近2萬條寶貴性命。陳玠宇醫師因而呼籲當有冠狀動脈阻塞引起心臟缺血缺氧性病變或心臟衰竭病人，除遵從醫囑接受治療，若現行治療效果不如預期，經國內外醫學實證有效的新型態「心臟震波治療」，也成位患者另一種考量。