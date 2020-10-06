▲ 改走年輕路線？Nissan 新世代 Sentra 骨子裡仍是個保守男

雖然因為 Toyota Corolla Altis 的持續統治，讓其他國產中型房車一個月頂多維持兩、三百輛的銷售能量，強如新世代 Focus 般的武力，也僅能於每個月搶下最多三百多輛的房車銷量，休旅車趨勢與 Corolla Altis 的兩大高強聳立，其他對手確實難有突破點。此次 Nissan Sentra 全新改款的問世，除了重新整備戰力、再度搶攻此高難度戰區以外，更是代表著身為 Nissan 於台灣中型房車最重要銷售代表的王牌，如何在此當前休旅時代，續命的關鍵指標。
Nissan 的房車王牌 Sentra 的動態舉足輕重
Sentra 的歷史，廣義來說最早可從 1980 年代的「尖兵」車型開始談起，之後逐代演進的 Sentra，不僅以「新好男人」廣宣一詞，說明了在台灣汽車市場的銷售定位，其中由台灣主導的 Sentra CE 車型，更是將國產中型房車朝向精緻化的重要推手。2014 年所推出的 Super Sentra，也就是此次試駕最新款 Sentra 的前一代車型，不同於對手逐漸走向年輕、運動化的路線，仍以超乎同級的寬敞尺碼、穩重造型與豪華內飾風格，走出專屬於自身的國產中型房車路線。
過去種種，投射在眼前的這一輛全新世代 Sentra，確實有著難以銜接的世代差異，無法將過去歷史所堆砌出的歷史高度轉換成即戰力，也就是將過去 Sentra 於市場中所累積到的消費口碑延續，可能是新世代 Sentra 要面臨到的問題。尤其當其他對手的路線方向相似時，新世代 Sentra 也一股腦的加入戰局，這，真的是好事嗎？
小一號的 Altima 貨真價實的「騷」仙草
見到新世代 Sentra，從先前試駕 Altima 所留下的好印象全數保留，從造型來看，新世代 Sentra 真的挺帥，你很難將其與過去 Sentra 劃上等號，是一輛你沒見過、甚至沒想過的 Sentra，也是一輛縮小尺碼的 Altima，如果你喜愛 Altima 但又受限於預算，那這一輛 Sentra，很有可能就是你的解答。注意，我是說「有可能」。
延續過往優點 空間仍是 Sentra 自豪的特點
要從外形中找到最愛的代表，平心而論 Corolla Altis、Focus、Elantra 真的各有擅場，Sentra 也不例外，每輛都濃縮了各品牌最新設計風格的精華。坐進車內，新世代 Sentra 完美延續過去大空間的優勢，除了擁有同級最長的 2712mm 軸距長度以外，透過中控台的薄型化設計，加上中央 9 吋智慧影音多媒體系統的功能整合，前排座椅的視野、乘坐空間寬闊度無庸置疑，再搭配上品牌自豪的立體紓壓座椅，在年輕化的設計語彙中，仍默默的延續過去 Sentra 所奠基的優點。
後座同樣如此，讓人可輕鬆翹起二郎腿的乘坐空間，依舊讓人憶起過去坐在Sentra 後座的美好，唯一美中不足之處，大概就屬後座底板中央不夠平整化的隆起。但一則以憂，就有一則以喜，高達 560 公升的後廂容積，傲視所有同級對手外，再透過後座椅背的傾倒機制可進一步擴充。在新世代 Sentra 的車內，大空間，仍是可與對手比拼的關鍵。
動感僅限外觀 Sentra 動態身手仍是中庸路線
還記得我所說的，Sentra 「有可能」是喜歡 Altima 的買家但預算不足後所權衡的第二選擇嗎？話不敢說死，就是因為兩者天差地遠的動力佈局。不同於 Altima 採用的曾獲獎肯定的 KR20DDET VC-Turbo 可變壓縮比直列四汽缸渦輪增壓引擎，2.0 升排氣量可以榨出優異的 248hp 最大馬力，但在 Sentra 的引擎蓋下，僅有 HR16 K2 鋁合金 1.6 升自然進氣汽油引擎，雖然導入諸多名稱看似挺炫、挺酷的新科技，但 138ps/17.2kgm 的動力輸出，挺難在第一時間獲得激賞。雖然已接近 Corolla Altis 的 1.8 升自然進氣汽油引擎表現，但別忘了 Corolla Altis 另有更具話題的油電動力選擇，Focus 也有輸出表現更佳的渦輪增壓引擎壓陣。簡而言之，在 Sentra 走向運動化造型的改變上，仍選擇了一個傳統路線的動力配置。若真的青睞 Altima 優異的動態表現，在 Sentra 身上，你有可能會有一定程度的失落感。
動力銜接的第五代 X-CVT 無段變速系統，確實在低速域的提速表現上符合多數此級距買家開車習慣，更附上 D-Step 運動變速邏輯，雖然按鈕位置不大順手，但可以透過模擬換檔的邏輯，提供重踩油門時更多的動力之源，但論整體的駕馭樂趣，要與當前大幅進化的手自排甚至自手排變速箱相提並論，還是稍有差距。
駕駛新世代 Sentra 於宜蘭礁溪市區以及北宜公路上奔馳，優異的隔音制震表現是第一印象，也是銜接過往Sentra 特點的最佳線索，但當對其改款後更為低趴的車身比例、更低的車身重心有所期待，希望其會在山路上給予更多樂趣回饋之際，經過幾個彎道的體驗、試煉後，確實，新世代 Sentra 有著較過往更多的運動取向，相比如 Corolla Altis 而言也可立於不敗之地，但要論駕駛於操控時的參與度，也可說是人車融合的一致性，此級距名列前茅的，總還會是 Focus 或是 Elantra 而已。
ADAS 夠格但不夠滿
當前購車前人人總會嘴上一兩句的 ADAS 先進式主動安全科技，新世代 Sentra 誠意也算足夠，如大家熟悉的ICC 智慧型全速域定速系統、IEB 防追撞緊急煞車系統、P-IEB 行人防追撞緊急煞車系統、LDP 車道偏離預防系統、LDW 車道偏離警示系統、BSW 盲點警示系統、RCTA 後方車側警示、DAA 駕駛注意力警示、3D 立體環景影像系統、MOD 移動物體偵測系統等皆有配備，甚至還有同級唯一的 PFCW 超視距車輛追撞警示系統、EAPM 油門誤踩緊急輔助系統等，但可惜差在於腳踏式的手煞車系統，讓 ICC 全速域定速系統在跟車至車輛停止時仍需要駕駛使用腳煞車介入，再加上並無車道置中功能，尚未達到 Level 2 的自動駕駛等級，在同級已有對手祭出Level 2 自駕功能的 ADAS 系統後，新世代 Sentra 的 ADAS 系統雖然夠用，但銷售話題就是矮人一截。
有新意有傳統 Sentra 克敵關鍵在價格
整體而言，新世代 Sentra 外型與內裝風格走向了與對手相似的年輕動感路線，但在傳統 Sentra 優勢的延續方面，則可在空間、乘坐舒適度中一脈相承，但可惜的是，與外型不大相符的平穩操控與節能見長的動力配置，還有高分但不到超乎期待的 ADAS 系統，讓新世代 Sentra 在面對強敵時，仍有被對手見縫插針的可能性。
當然，要拉近與對手間的戰力差距，除了已成定局的產品力本身以外，價格的制定策略也是相當重要的，以 10 月 6 日正式發表後的價格帶為 73.9~83.5 萬間，僅比預售價減去一萬，以此般的售價，對比對手如 Corolla Altis 在69.8～82.8 萬（不含 Hybrid 車型）、Focus 的 69.9～92.9 萬的範圍，在起價不甚起眼的狀態下，新世代 Sentra 能獲得多少的青睞眼光？接下來三個月的銷售數據會相當值得參考，但自身預估，坐三望二的位置，應該是八九不離十了。