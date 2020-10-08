如果跑車化身為休旅，就會變成 Porsche Macan GTS

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如果跑車化身為休旅，就會變成 Porsche Macan GTS

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calendar_today2020-10-08 09:25:01

如果跑車化身為休旅，就會變成 Porsche Macan GTS
▲ 如果跑車化身為休旅，就會變成 Porsche Macan GTS
車壇早已被休旅車佔據，不少車商為了迎合消費者胃口，紛紛把開發重心轉移至此級距。更是有不少品牌推出「跨界跑旅」來拉攏個性買家。然而，體驗過一輪跑旅後，只要再次體驗到 Macan，總認為對手們是「想當跑車的休旅」，Macan 則是「骨子裡是跑車的休旅」；更別說在車名後面冠上 GTS 招牌。
Porsche Macan GTS 起跳價 407 萬元。
Porsche Macan GTS 起跳價 407 萬元。
如果你是 Porsche lover，就知道 GTS 的出現，通常代表一個世代即將面臨改款；本次試駕的 Macan GTS 也遵從此定律。不過，邁入產品末期對 Porsche 迷而言完全不是壞事，因為 GTS 向來是配備最精華、最具性能味的選擇。
彈射起步瞬間，震撼度不輸大哥 Macan Turbo。
彈射起步瞬間，震撼度不輸大哥 Macan Turbo。
光比較數據，Macan GTS 當然沒有 Macan Turbo 來得猛爆，但 GTS「看起來」卻比大哥更囂張跋扈。首先，降低 15mm 的車高就已經更具跑格。再來，標配的 SportDesign 造型外觀套件、黑色窗框、燻黑尾燈、20 吋 RS Spyder Design 消光黑輪圈讓 GTS 比 Turbo 更具辨識度；覺得不夠出眾？那你可以比照試駕車選配高亮澤 SportDesign 外觀套件，以及 21 吋 Sport Classic 輪圈。個人認為，即使今天 Macan 滿街跑，GTS 辨識度依然不低。

試駕車選配高亮澤 SportDesign 外觀套件。
試駕車選配高亮澤 SportDesign 外觀套件。
前保桿、側裙為 SportDesign 套件。
前保桿、側裙為 SportDesign 套件。
後下擾流、與車身同色的尾翼是 SportDesign 套件內容。
後下擾流、與車身同色的尾翼是 SportDesign 套件內容。
試駕車選配 21 吋 Sport Classic 輪圈。
試駕車選配 21 吋 Sport Classic 輪圈。
LED 頭燈整合保時捷動態照明系統（PDLS）與 3D 立體式 LED 尾燈，車尾光帶也採用燻黑燈殼覆蓋。
LED 頭燈整合保時捷動態照明系統（PDLS）與 3D 立體式 LED 尾燈，車尾光帶也採用燻黑燈殼覆蓋。
內裝標配黑色真皮套件，使得 GTS 不像外觀那般引人注目。當然，你也可以選擇外放的石榴紅，但我反倒認為暗色內裝讓人更能專注在駕駛上。內斂歸內斂，GTS 專屬運動座椅、多功能跑車式方向盤等好料都沒有少；試駕車更多了必選的跑車計時套件，以及真皮套件、石榴紅安全帶和保時捷盾型徽飾。平心而論，GTS 的標配內容已經無可挑剔。

試駕車內裝選配黑色真皮套件，若是標配，座椅中央、車門扶手及中央鞍座扶手均以 Alcantara 麂皮包覆，搭配黑色髮絲紋鋁合金飾板。
試駕車內裝選配黑色真皮套件，若是標配，座椅中央、車門扶手及中央鞍座扶手均以 Alcantara 麂皮包覆，搭配黑色髮絲紋鋁合金飾板。
GTS 標配雙前座八向電動調整運動座椅。
GTS 標配雙前座八向電動調整運動座椅。
石榴紅安全帶為選配項目。
石榴紅安全帶為選配項目。
撇開性能表現，Macan GTS 依然是稱職的家庭用車。
撇開性能表現，Macan GTS 依然是稱職的家庭用車。
若選配氣壓懸載系統，行李廂提供車尾高度調整功能，方便上下貨。
若選配氣壓懸載系統，行李廂提供車尾高度調整功能，方便上下貨。
排檔桿與標配的多功能跑車方向盤採用皮革包覆，換檔撥片為標準配備。試駕車選配跑車計時套件，中控臺上方多了計時碼錶，方向盤右下多了模式切換鈕。
排檔桿與標配的多功能跑車方向盤採用皮革包覆，換檔撥片為標準配備。試駕車選配跑車計時套件，中控臺上方多了計時碼錶，方向盤右下多了模式切換鈕。
標配 10.9 吋 PCM 通訊管理系統。Apple CarPlay 需另外選配。
標配 10.9 吋 PCM 通訊管理系統。Apple CarPlay 需另外選配。
三環式儀錶右側為液晶顯示幕，中央轉速錶有 GTS 字樣。
三環式儀錶右側為液晶顯示幕，中央轉速錶有 GTS 字樣。
「無可挑剔」四個字，更適合拿來形容 Macan GTS 的駕馭表現，尤其考量到這是一台逼近兩噸重的休旅車。雖然加速力道沒有 Macan Turbo 猛烈，但 GTS 4.9 秒即可破百，也只比老大慢 0.4 秒。此外，比起直線加速，GTS 更講求操控與性能的整體均衡，這也說明了為什麼 GTS 雖然相較 Turbo 「遜色」了 60 匹馬力，在蜿蜒路段卻顯得更游刃有餘。

GTS 4.9 秒即可破百，配備全新 PDK 雙離合器變速箱與選配的跑車計時套件，Macan GTS 0-100 km/h 僅須 4.7 秒。
GTS 4.9 秒即可破百，配備全新 PDK 雙離合器變速箱與選配的跑車計時套件，Macan GTS 0-100 km/h 僅須 4.7 秒。
與 Macan Turbo、S 共享的 2.9 升 V6 雙渦輪引擎可輸出 380 PS 動力，扭力為 520 牛頓米。
與 Macan Turbo、S 共享的 2.9 升 V6 雙渦輪引擎可輸出 380 PS 動力，扭力為 520 牛頓米。
標配的 PSM 車身動態穩定系統、PTM 循跡管理系統、PASM 主動式懸載調整系統都是這裡的功臣。試駕車甚至勾選了 PTV Plus 扭力分導升級系統、氣壓懸載系統、動力輔助轉向升級系統這些高端配備。上述保時捷的科技結晶，再加上以跑車思維設計的駕駛位置，說 Macan GTS 是披著休旅外衣的跑車，一點都不過分。

Macan GTS 中控台下方還保有許多按鍵，保有類比時代的美好。
Macan GTS 中控台下方還保有許多按鍵，保有類比時代的美好。
第一代 Macan 發表至今已有六年，也經過兩次小改款，不久前海外更出現三度小改款的消息；可見 Porsche 還希望再靠這款金雞母衝一陣子銷量，只是第三次小改重點將放在資訊娛樂系統上，動力系統大抵上將維持不變。不過，再怎麼改，也改不了下一代 Macan 將邁入電動化的事實，這讓這次試駕的 Macan GTS 充滿「last of a kind」的經典光芒。
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