▲ 如果跑車化身為休旅，就會變成 Porsche Macan GTS

如果你是 Porsche lover，就知道 GTS 的出現，通常代表一個世代即將面臨改款；本次試駕的 Macan GTS 也遵從此定律。不過，邁入產品末期對 Porsche 迷而言完全不是壞事，因為 GTS 向來是配備最精華、最具性能味的選擇。
光比較數據，Macan GTS 當然沒有 Macan Turbo 來得猛爆，但 GTS「看起來」卻比大哥更囂張跋扈。首先，降低 15mm 的車高就已經更具跑格。再來，標配的 SportDesign 造型外觀套件、黑色窗框、燻黑尾燈、20 吋 RS Spyder Design 消光黑輪圈讓 GTS 比 Turbo 更具辨識度；覺得不夠出眾？那你可以比照試駕車選配高亮澤 SportDesign 外觀套件，以及 21 吋 Sport Classic 輪圈。個人認為，即使今天 Macan 滿街跑，GTS 辨識度依然不低。
內裝標配黑色真皮套件，使得 GTS 不像外觀那般引人注目。當然，你也可以選擇外放的石榴紅，但我反倒認為暗色內裝讓人更能專注在駕駛上。內斂歸內斂，GTS 專屬運動座椅、多功能跑車式方向盤等好料都沒有少；試駕車更多了必選的跑車計時套件，以及真皮套件、石榴紅安全帶和保時捷盾型徽飾。平心而論，GTS 的標配內容已經無可挑剔。
「無可挑剔」四個字，更適合拿來形容 Macan GTS 的駕馭表現，尤其考量到這是一台逼近兩噸重的休旅車。雖然加速力道沒有 Macan Turbo 猛烈，但 GTS 4.9 秒即可破百，也只比老大慢 0.4 秒。此外，比起直線加速，GTS 更講求操控與性能的整體均衡，這也說明了為什麼 GTS 雖然相較 Turbo 「遜色」了 60 匹馬力，在蜿蜒路段卻顯得更游刃有餘。
標配的 PSM 車身動態穩定系統、PTM 循跡管理系統、PASM 主動式懸載調整系統都是這裡的功臣。試駕車甚至勾選了 PTV Plus 扭力分導升級系統、氣壓懸載系統、動力輔助轉向升級系統這些高端配備。上述保時捷的科技結晶，再加上以跑車思維設計的駕駛位置，說 Macan GTS 是披著休旅外衣的跑車，一點都不過分。
第一代 Macan 發表至今已有六年，也經過兩次小改款，不久前海外更出現三度小改款的消息；可見 Porsche 還希望再靠這款金雞母衝一陣子銷量，只是第三次小改重點將放在資訊娛樂系統上，動力系統大抵上將維持不變。不過，再怎麼改，也改不了下一代 Macan 將邁入電動化的事實，這讓這次試駕的 Macan GTS 充滿「last of a kind」的經典光芒。