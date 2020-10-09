房市／找房仲不要只看業績 信義房屋專業與品德並重
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-09 08:30:00
買賣房屋往往牽涉百萬甚至千萬，房仲業若缺乏客戶同理心，將淪為只為了賺取利益，忽略個人、企業，乃至社會整體價值的行業，信義房屋認為，好的服務品質應該建立在好品德之上，衡量房仲人員的好壞，並非單以業績取勝，因此不止以「全方位培訓人才」作為永續經營的基礎，更每年選拔專業與品德並重的｢信義君子｣，嚴格的評選標準被所有信義人視為最高榮譽，均以此為職涯目標，積極爭取。
｢信義君子｣候選人除了業績符合基本門檻之外，必須6個月內「平均滿意度達目標值以上」、「零申訴」、「無法律糾紛」、「未受懲戒」才能達到參選「信義君子」標準，另外還需提供客戶名單，由相關人員進行電話訪問，直接讓客戶評比服務品質，再經過委員會重重訪談、面試等歷時3個月的評選過程，競爭激烈，難度相當高，信義人有一致的榮譽目標，無形中培養了高品質專業，同時亦養成了高標準品德。現任三重重劃店店長的鄭伯灝就是｢信義君子｣的一員，他表示除了企業理念｢先義後利｣深耕於心之外，「換位思考」及「服務熱忱」也是讓他成為｢信義君子｣的關鍵。鄭伯灝回想曾經服務過一位年僅22歲的客戶想買房卻因年紀輕，多數房仲業務不願理會，但鄭伯灝深入了解他的購屋原因後，帶著這位年輕客戶一路從天母、北蘆洲找到南蘆洲，終於找到客戶心目中的房子，購屋前，鄭伯灝把交易流程、安全交易平台等清楚說明，交屋前逐步檢查屋況，交屋後鄭伯灝更親自帶著客戶從買水果開始，一步一步舉行入厝儀式。顧客至上是信義房屋企業宗旨，將「止於至善」視為永恆追求，為能達到「視客猶親」，要求同仁不只具備房仲專業技能，更重視其品德養成，在人才培訓上除了房仲專業知識，更給同仁公假投入志工活動、社區服務，養成無私服務他人的良好品德，多年來屢獲國內外指標機構企業社會責任(CSR)獎項肯定，包括榮獲2020亞洲企業社會獎(AREA)及連續14年天下雜誌「天下企業公民獎」、連3年榮獲遠見雜誌「企業社會責任獎」首獎等殊榮。