▲ 76.5 萬起！Toyota Corolla Cross 正式發表目標年銷四萬輛

Corolla Cross 以 Urban Toughness為設計概念，車頭採用 Toyota 新世代 SUV 家族的雙梯型設計語彙，汽油尊爵、Hybrid 尊爵以上配備 LED Bi-Beam頭燈，並擁有類燈眉日行燈設計。Hybrid 旗艦車型則具備懸浮式車頂設計以及車側的箭矢型特徵線條，搭配 18 吋雙色切削鋁圈。汽油尊爵、Hybrid 尊爵以上則配備 LED 光條式尾燈。
Corolla Cross 車長 4,460mm、軸距2,640mm，搭配挑高的車室設計，創造寬敞的乘坐空間。內裝大量採用皮質及軟質材質，並搭配 7 吋 MID 數位式儀錶板（汽油尊爵以上）、Toyota Drive+ Connect 智聯車載系統 8 吋 Wi-Fi 主機（豪華以上）、環艙氣氛照明（Hybrid 旗艦），以及駕駛座 8 向電動調整座椅（Hybrid 旗艦）等多項科技與舒適配備。
後座乘坐設計上，配備有二段式傾角可調式座椅及後座空調出風口，後車廂高達 487 公升的超大置物空間，以及實用便利的足踢感應式電動尾門（Hybrid 旗艦），添增使用便利。
全車系標配7氣囊與ACC
Corolla Cross 車系搭載 Toyota Safety Sense 主動安全防護系統，包含 ACC 主動式車距維持定速系統、LTA 車道循跡輔助系統、PCS 預警式防護系統及 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統、VSC 車輛穩定控制系統、TRC 循跡防滑控制系統、HAC 上坡起步輔助系統、ACA 主動過彎輔助系統及 7 氣囊，另搭載 BSM 盲點偵測警示系統、PVM 環景影像輔助系統（以上配備依車型等級有所差異）等最高 32 項主被動安全配備。此外，Corolla Cross 也採用新世代高剛性車體，藉由雙環狀車體結構、一體式側面加強板、高密度焊點車體及整車最高採用 1,620MPa 等級超高張力鋼材，大幅提升車輛結構強度。
TNGA 底盤搭配 Hybrid /汽油雙動力引擎
Corolla Cross 以 TNGA 底盤打造，搭配「高剛性底盤」與「高性能懸吊」並以「低重心設計」提供給消費者駕馭樂趣。動力編成上，Corolla Cross 提供消費者 1.8L Hybrid及1.8L 汽油雙動力選擇，其中 Hybrid 版搭載 1.8L 直列四汽缸 Hybrid 引擎及 E-CVT 電子控制無段變速系統，最大綜效馬力達 122 匹，並且具有 21.9km/L 一級油耗表現。汽油版則導入 1.8L 直列四汽缸汽油引擎，搭配 Super CVT-i 無段變速系統附 7 速手自排功能，最大 140 匹馬力及 17.5kgm 的扭力峰值，擁有 14.5km/L 的油耗表現。
即日起，Hybrid將於和泰汽車全國所屬Toyota展示據點正式展售，相關資訊亦可上Toyota網站: http://www.toyota.com.tw。
車型
汽油
HYBRID
安心
豪華
尊爵
豪華
尊爵
旗艦
售價
76.5萬元
79.9萬元
85.5萬元
87.5萬元
91.9萬元
98.5萬元