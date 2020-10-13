廣編／修杰楷變身型男主廚 十菜一湯輕鬆煮
本報訊
calendar_today2020-10-13 14:35:57
演藝圈有「型男暖爸」封號的修杰楷，最感動愛妻賈靜雯的貼心舉動之一便是親自下廚，堅持三個女兒餐餐一定要吃得好、吃得飽，最近他代言了一台新廚房料理利器─伊德爾IH智能翻炒鍋，不但親自見證了翻炒鍋的神奇、方便、還煮出少油、少鹽且美味不變的家常料理。他說：「十菜一湯，輕鬆上桌，一鍋搞定，這台翻炒鍋必定成為新健康料理風潮下，每個人的廚房得力小助手。」
伊德爾IH智能翻炒鍋除了外造型新潮、流線、吸睛之外，更採用IH(Induction Heating)電磁加熱技術，多重溫度設定，符合各種烹調選擇，炒、拌、燉、燜、煲不僅這一鍋，更是一鍵就可搞定。如同代言人修杰楷對於這台翻炒鍋的使用心得:「為家人準備三餐，是一種心意，更是一種家的感覺，那種美味，就是幸福！有了這台伊德爾IH智能翻炒鍋，不但做起菜來可以十分優雅，遇到工作忙時，還能把炒菜交給它，同時做自己的事，如此可以多出許多時間陪伴老婆及三位小寶貝」。在這次代言任務的過程中，「暖爸」修杰楷不但親眼見證了伊德爾IH智能翻炒鍋如何做出「十菜一湯」，包括：「芹菜軟絲」、「三杯雞」、「舒肥雞胸」、「蘿蔔排骨湯」等，當他看到色香味俱全的「炒米粉」更是嘖嘖稱奇並驚嘆地說：「不會吧！連炒米粉都可以，太神奇了吧！」，就像看見「一整桌菜，一鍋搞定」的神奇盛況。另外，他還化身專業大廚「阿修師」親自示範了他拿手的「清冰箱料理」，將現場剩下的食材如：花椰菜、紅椒、蝦仁、蘆筍等，當下只花了五分鐘，就炒出一盤美味可口的佳餚! 看到滿滿一整桌十菜一湯的完美料理，帥氣的代言人修杰楷非常率真地說出他的使用心得：「伊德爾IH智能翻炒鍋在烹調時，猶如大廚拋炒一般，足以讓食材充分入味，在密封結構中更可做50度~360度的炒、拌、燉、燜、煲等各種動作，不僅完美保存食材精華，所需油、鹽等佐料，也只需原先用量的一半即可。在翻炒過程中，更無需抽油煙機，完全符合現代人少油、少盬、無煙且健康、美味的新料理風潮。」