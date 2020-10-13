緩起訴附命戒癮治療 高市毒防局分享超前部署金三角成果
緩起訴附命戒癮治療 高市毒防局分享超前部署金三角成果
記者蔡佳宏/高雄報導
calendar_today2020-10-13 19:00:00
為有效協助施用毒品者戒除毒癮，衛福部、法務部與毒品處遇政策研究學會昨（12）日共同主辦「緩起訴附命戒癮治療實務研討與網絡共識」研討會，由政委羅秉成先進行專題，從政策規劃探討緩起訴戒癮治療制度歷程，齊聚全國逾兩百名醫療人員、檢察官、地方政府毒防中心及民間組織等實務人士。
高雄市政府毒品防制局長林瑩蓉擔任第三場次主持人，引言分享高市推動「本土化多元處遇計畫」緩起訴制度的超前部署成果，展現司法、行政端及醫療端金三角的跨際合作特色，並兼顧維護個案權益與實踐司法強制力。林瑩蓉表示，高雄市自107年超前部署推動「高雄市本土化多元處遇計畫」，高雄、橋頭地檢署及毒防局聯手並結合高長庚、高醫、高榮、義大及凱旋等9家醫療院所，在司法端先透過醫療專業分流評估，提早介入了解個案並裁定多元處遇，無縫接軌行政端或醫療端，毒防局發揮緊密連結輔導處遇樞紐，讓多元處遇及司法強制力雙管齊下，使個案能真正復歸社會遠離毒品。高雄地檢署主責該計畫的陳筱茜檢察官也回應，高市透過三方防毒金三角跨網絡合作，已研發出本土分流的評估工具，建置社區處遇及醫療處遇模式，超前部署；林瑩蓉表示，很感謝高雄地檢及橋頭地檢的長官支持，讓高雄市能超前配合今年初毒品危害防制條例第24條修正規定，對於毒品施用者為附條件之緩起訴處分時，除附命完成戒癮治療外，亦可附命完成精神治療、心理輔導或其他適當之處遇措施。