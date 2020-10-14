▲ Volkswagen T-Roc 上市前最後賞車機會，展車資訊看這裡

日前 T-Roc 在 Volkswagen 展示中心展開熱烈巡迴，現場特別設立 T-Roc 搖滾展示區，台灣福斯汽車延續搶先賞車熱潮，在 10 月 16 日至 10 月 18 日，將於北部及東部指定的 Volkswagen 展示中心對外展出 T-Roc 跑旅，敬請消費者把握上市前最後搶先賞車機會。
2021年式 T-Roc 預售價：
|車型
|新台幣建議售價
|280 TSI Style Design
|1,128,000元
|330 TSI R-Line Performance
|1,328,000元
T-Roc 搶先預覽會資訊
( **台灣福斯汽車保留活動異動之權利；建議賞車前先行致電指定展示中心預約)
|時間
|展示中心
|地址
|電話
|10/16（五）
|內湖
|台北市內湖區瑞光路28號
|02-27939696
|板橋
|新北市板橋區三民路一段63號
|02-89511566
|桃園
|桃園市桃園區經國路358號
|03-3268888
|花蓮
|花蓮縣吉安鄉中央路三段418號
|03-8568911
|10/17（六）
|敦南
|台北市大安區敦化南路二段230號
|02-23782255
|板橋
|新北市板橋區三民路一段63號
|02-89511566
|桃園
|桃園市桃園區經國路358號
|03-3268888
|花蓮
|花蓮縣吉安鄉中央路三段418號
|03-8568911
|10/18（日）
|北投
|台北市北投區大業路20號
|02-28929268
|板橋
|新北市板橋區三民路一段63號
|02-89511566
|桃園
|桃園市桃園區經國路358號
|03-3268888
|宜蘭
|宜蘭縣五結鄉光榮北路101號
|03-9561222