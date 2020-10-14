Volkswagen T-Roc 上市前最後賞車機會，展車資訊看這裡

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Volkswagen T-Roc 上市前最後賞車機會，展車資訊看這裡

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calendar_today2020-10-14 18:55:01

Volkswagen T-Roc 上市前最後賞車機會，展車資訊看這裡
▲ Volkswagen T-Roc 上市前最後賞車機會，展車資訊看這裡
台灣福斯汽車邀請消費者一起了解全新跑旅 T-Roc，10 月 16 日至 10 月 18 日將延續 T-Roc 巡迴，於指定的 Volkswagen 展示中心舉辦 T-Roc 搶先預賞會。
T-Roc 與 Golf 家族皆採用 MQB 模組化橫置引擎平台和高剛性車體結構，使用高達 28.5% 的軍武級熱成型鋼板，強化車體剛性，更讓車身輕量化，擁有優異撞擊防禦能力，此外，全車系搭載 6 具SRS 氣囊和 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，包含全速域ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能）、車側盲點警示、主動乘員防護系統和後方輔助停車煞車功能，並且在 Euro NCAP 的四大測試項目中分別獲得優秀成績，如「成人防護」的撞擊測試中，透過 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統的完善防護，可避免遭受猛烈的撞擊，同時前後座頭枕更有效保護乘員在碰撞中受到更嚴重的頭部傷害，綜合偏置前撞、正面前撞成績，獲得 96% 的極高評價；而在「兒童防護」項目上，無論正面碰撞、側面碰撞測試，均獲得最高評等，而得到 87% 的評分；在「行人防護」與「安全輔助」上。
日前 T-Roc 在 Volkswagen 展示中心展開熱烈巡迴，現場特別設立 T-Roc 搖滾展示區，台灣福斯汽車延續搶先賞車熱潮，在 10 月 16 日至 10 月 18 日，將於北部及東部指定的 Volkswagen 展示中心對外展出 T-Roc 跑旅，敬請消費者把握上市前最後搶先賞車機會。

2021年式 T-Roc 預售價：

車型

新台幣建議售價

280 TSI Style Design

1,128,000元

330 TSI R-Line Performance

1,328,000元

（詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）

T-Roc 搶先預覽會資訊

( **台灣福斯汽車保留活動異動之權利；建議賞車前先行致電指定展示中心預約)

時間

展示中心

地址

電話

10/16（五）

內湖

台北市內湖區瑞光路28號

02-27939696

板橋

新北市板橋區三民路一段63號

02-89511566

桃園

桃園市桃園區經國路358號

03-3268888

花蓮

花蓮縣吉安鄉中央路三段418號

03-8568911

10/17（六）

敦南

台北市大安區敦化南路二段230號

02-23782255

板橋

新北市板橋區三民路一段63號

02-89511566

桃園

桃園市桃園區經國路358號

03-3268888

花蓮

花蓮縣吉安鄉中央路三段418號

03-8568911

10/18（日）

北投

台北市北投區大業路20號

02-28929268

板橋

新北市板橋區三民路一段63號

02-89511566

桃園

桃園市桃園區經國路358號

03-3268888

宜蘭

宜蘭縣五結鄉光榮北路101號

03-9561222
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