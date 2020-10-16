培育航空人才 科大航太維修類產線棚廠揭牌
記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-16 18:20:00
國立虎尾科技大學在教育部的支持下，獲得「教育部優化技職校院實作環境」計畫補助，建置國際級航太維修類產線環境。16日教育部技職司楊玉惠司長、虎尾科大覺文郁校長及與會貴賓，共同參加計畫成果展示與揭牌儀式，分享計畫的成果。
虎尾科大覺文郁校長表示，虎尾科大飛機系致力於航太科技的教育，從教學卓越計畫、技職再造、典範科大、航空技職教育計畫，逐年購置飛機與發動機，提升飛機系學生的基礎訓練與專業課程的教學，逐步邁向國際級航太維修產線。在106年經由教育部航空技職教育計畫的補助，建置航空維修訓練中心，成立民航局CAA B1.1專業證照訓練機構，今年已經有15位學生通過民航證照學科B1.1的考試，接受亞航與星宇航空之聘請。此次教育部透過優化技職實作環境計畫的補助，推動技專校院成立類產線環境基地，補助虎尾科大5100萬元，建置類似航空公司維修產線與工作情境，增購國際級飛機與可運轉的發動機，達成與航空界相同的學習環境。另一個目標為培育本校與夥伴學校的技優生，結合夥伴學校的資源，培育多數種子教師與飛機維修技優生，讓學生更接近航空公司維修的環境，期使與國際航太制度接軌，大幅提高畢業學生的就業競爭力、國際移動力和生涯發展優勢，本次採購的Ae270飛機為國內漢翔航所製，取得歐盟EASA與美國FAA的認證，非常適合於培育飛機維修與製造的人才，也可連結漢翔航空飛機維修與製造的能量，藉由漢翔之技術與業師的經驗，達成人才培育與產學合作的目的。
教育部表示，「優化技職校院實作環境計畫」補助學校購置航太維修教學設備，提升學校實習實作環境，促進產學合作外，也鼓勵將教學資源分享至中華科大、萬能科大、朝陽科大、空軍航空技術學院、遠東科大等夥伴學校，讓國內航太科系同學能享有共同資源，跨校整合與系統培育人才。