影／曾痛到半夜睡不著　工程師籲重視血栓疾病

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影／曾痛到半夜睡不著　工程師籲重視血栓疾病

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-10-16 17:47:10

世界血栓日
▲彰化基督教醫院與台灣血栓暨止血學會為響應並呼籲民眾重視血栓問題，共同舉辦「世界血栓日-大家來重視」活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）
為響應並呼籲民眾重視血栓問題，彰化基督教醫院與台灣血栓暨止血學會今（16）日共同舉辦「世界血栓日-大家來重視」慶祝活動，彰化縣衛生局長葉彥伯、台灣血栓暨止血學會理事長彭慶添醫師等一同參與盛會，活動中並邀請病友分享血栓治療的心路歷程。
▲「世界血栓日」活動，讓民眾了解血栓形成的原因、危險因子、症狀及治療，及對血栓的重視。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）
▲「世界血栓日」活動，讓民眾了解血栓形成的原因、危險因子、症狀及治療，及對血栓的重視。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）
彰基副院長林慶雄醫師表示，依據世界衛生組織統計，全球每16秒有1人罹患血栓疾病、每37秒有1人因血栓死亡，重視血栓問題刻不容緩；尤其像現代人久坐的生活型態，加上肥胖、抽菸、飲酒等，都可能造成血栓風險，民眾除養成良好的運動習慣、戒除不良生活習慣之外，更需對身體狀況有警覺，早期發現、早期治療以獲得妥善的照護。
今年40歲的電子工程師-大維（化名），2014年前在北部工作時曾發生嚴重腰痛、下背痛，當時求診骨科服用止痛藥與肌肉鬆弛劑，但症狀未獲得緩解反而在2～3個月內惡化，痛到晚上睡不著，經系列檢查後發現大維全身多處血栓，包括雙下肢深部靜脈血栓、肺栓塞及下腔靜脈血栓等多重靜脈血栓栓塞症，如不治療可能危及生命，故當時以抗凝血藥物治療、併血管內導管導引下溶栓治療等，使血栓症獲得控制，相關症狀也得到緩解。

▲大維提醒大家維持良好的生活習慣、多運動，不要輕忽身體的任何狀況。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）
▲大維提醒大家維持良好的生活習慣、多運動，不要輕忽身體的任何狀況。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）
沈銘鏡教授表示，血栓即是血管（包括動脈或靜脈）阻塞不通，動脈血栓包括腦中風、心肌梗塞及末稍動脈阻塞等；靜脈血栓則包括深層靜脈栓塞、肺栓塞及門靜脈栓塞等；下肢深層靜脈栓塞臨床上很常見，其症狀包括下肢腫脹、疼痛以及患處皮膚變褐色等。

檢查時會出現大小腿壓痛、單側水腫、發熱、皮膚變褐色以及表層靜脈擴張的現象，大腿近端的深層靜脈血栓常會脫落流入肺部，引起肺栓塞，嚴重時還會導致嚴重血液循環障礙、下肢壞死，如果發生大量肺栓塞常會導致休克而死亡。

▲彰基血液腫瘤科沈銘鏡教授表示，血栓即是血管阻塞不通，包括動脈血栓、靜脈血栓等，應早期發現、早期治療，以獲得妥善的照護。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）
▲彰基血液腫瘤科沈銘鏡教授表示，血栓即是血管阻塞不通，包括動脈血栓、靜脈血栓等，應早期發現、早期治療，以獲得妥善的照護。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）
彰化基督教醫院血液腫瘤科醫師、台灣血栓醫學會秘書長林炫聿醫師提醒，血管壁損傷、血流速度異常、血液成份異常都是血栓形成的要素，雖然血栓症不易發現，卻會對民眾造成可能危及生命的影響。
 
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