影／曾痛到半夜睡不著　工程師籲重視血栓疾病

為響應並呼籲民眾重視血栓問題，彰化基督教醫院與台灣血栓暨止血學會今（16）日共同舉辦「世界血栓日-大家來重視」慶祝活動，彰化縣衛生局長葉彥伯、台灣血栓暨止血學會理事長彭慶添醫師等一同參與盛會，活動中並邀請病友分享血栓治療的心路歷程。

▲「世界血栓日」活動，讓民眾了解血栓形成的原因、危險因子、症狀及治療，及對血栓的重視。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）

× ▲「世界血栓日」活動，讓民眾了解血栓形成的原因、危險因子、症狀及治療，及對血栓的重視。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）

彰基副院長林慶雄醫師表示，依據世界衛生組織統計，全球每16秒有1人罹患血栓疾病、每37秒有1人因血栓死亡，重視血栓問題刻不容緩；尤其像現代人久坐的生活型態，加上肥胖、抽菸、飲酒等，都可能造成血栓風險，民眾除養成良好的運動習慣、戒除不良生活習慣之外，更需對身體狀況有警覺，早期發現、早期治療以獲得妥善的照護。

今年40歲的電子工程師-大維（化名），2014年前在北部工作時曾發生嚴重腰痛、下背痛，當時求診骨科服用止痛藥與肌肉鬆弛劑，但症狀未獲得緩解反而在2～3個月內惡化，痛到晚上睡不著，經系列檢查後發現大維全身多處血栓，包括雙下肢深部靜脈血栓、肺栓塞及下腔靜脈血栓等多重靜脈血栓栓塞症，如不治療可能危及生命，故當時以抗凝血藥物治療、併血管內導管導引下溶栓治療等，使血栓症獲得控制，相關症狀也得到緩解。

▲大維提醒大家維持良好的生活習慣、多運動，不要輕忽身體的任何狀況。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）

× ▲大維提醒大家維持良好的生活習慣、多運動，不要輕忽身體的任何狀況。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）

沈銘鏡教授表示，血栓即是血管（包括動脈或靜脈）阻塞不通，動脈血栓包括腦中風、心肌梗塞及末稍動脈阻塞等；靜脈血栓則包括深層靜脈栓塞、肺栓塞及門靜脈栓塞等；下肢深層靜脈栓塞臨床上很常見，其症狀包括下肢腫脹、疼痛以及患處皮膚變褐色等。

檢查時會出現大小腿壓痛、單側水腫、發熱、皮膚變褐色以及表層靜脈擴張的現象，大腿近端的深層靜脈血栓常會脫落流入肺部，引起肺栓塞，嚴重時還會導致嚴重血液循環障礙、下肢壞死，如果發生大量肺栓塞常會導致休克而死亡。

▲彰基血液腫瘤科沈銘鏡教授表示，血栓即是血管阻塞不通，包括動脈血栓、靜脈血栓等，應早期發現、早期治療，以獲得妥善的照護。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）

× ▲彰基血液腫瘤科沈銘鏡教授表示，血栓即是血管阻塞不通，包括動脈血栓、靜脈血栓等，應早期發現、早期治療，以獲得妥善的照護。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.16）

彰化基督教醫院血液腫瘤科醫師、台灣血栓醫學會秘書長林炫聿醫師提醒，血管壁損傷、血流速度異常、血液成份異常都是血栓形成的要素，雖然血栓症不易發現，卻會對民眾造成可能危及生命的影響。