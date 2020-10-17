影／田尾鄉農會花藝評鑑　染色大菊五顏六色最聚焦

田尾鄉農會舉辦90週年慶祝活動暨花卉多元行銷活動，在農會倉庫廣場規劃展售多肉與熱帶雨林植物，現場報名免費插花、組合盆栽、多肉植物DIY，18日下午3點起農特產品愛心拍賣，所得將捐給慈善機構。
農會代理總幹事吳政憲邀請農業處長邱奕志、鄉長林守政、縣議員劉淑芳等人，在辦公大樓禮堂表揚138名模範農民，及鄉農會90周年慶祝活動各種花卉布置競賽得獎農民和產銷班﹔吳政憲說，今年吸睛的是農民突破技術，把單朵菊花染成多色，色澤活潑喜氣，上市後廣受消費者喜愛，廣泛應用在喜慶會場，提高農民收益。
近年多肉植物大受歡迎，田尾鄉農會延續去年多肉植物選購熱潮，今年活動展場也是多肉植物當道，加上熱帶雨林植物，品種比去年更多供消費者挑選。會場展出花卉布置競賽得獎作品，用田尾大宗花卉也是彰化縣縣花菊花布置成Hello Kitty、皮卡丘、多啦A夢圖案，第一名是產銷第八班的小小兵圖案花卉布置，可愛又吸睛。
吳政憲表示，今年活動特別以小朋友喜歡的卡通人物做主題創作花藝，經過專家評選有彩色染色菊榮獲第1名，入口處有現今流行雨林植物展示；遊客到倉庫廣場服務台前打卡即送小植栽，花仙子文化館連續兩天各舉辦5場免費插花、組合盆栽、多肉植物等DIY，採現場報名，每場限量50組。鄉農會臉書粉專18日下午3點起直播，現場遊客和網友都可以參加競拍，搶購蔬果、盆栽、花束、家政班手工包。
實用花藝展示評選，蔬菜組第1名田尾鄉蔬菜產銷班第1班陳三郎、苗木組第1名田尾鄉庭園花木產銷班第34班傅宗亮、花卉組第1名田尾鄉花卉產銷班第8班王垂典；優質花卉評選第1名，大菊組羅世明、染色大菊組黃永發、染色小菊組黃永發、小菊組陳文志、非洲菊組蔡曉娟。