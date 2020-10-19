泰國示威者堅持訴求　總理終於回應：有意傾聽問題

泰國總理帕拉育在警方於週五（ 16 ）使用暴力、對和平示威者發射水炮後，飽受民眾批評。據《曼谷郵報》報導，政府發言人阿努查（ Anucha Burapachaisri ）18 日表示，總理認同抗議的權利，但強調示威必須遵守法律。阿努查引述帕拉育的言論「政府願意傾聽每個人的問題，並繼續解決各領域的問題」，比週六（ 17 ）堅持集會的民眾違反法律、不排除實施宵禁，聽起來要柔軟的許多。
泰國長期存在兩個派系「黃衫軍」和「紅衫軍」，建制派的黃衫軍「人民民主聯盟」主要由曼谷、台國南部的中產階級組成，黃色代表的是對泰國王室的支持；紅衫軍「反獨裁民主聯盟」則是支持前泰國總理塔克辛（ Thaksin Chinnawat ）。前總理塔克辛在 2006 年前往美國出席聯合國大會，泰國軍方發動政變，被迫下台。但塔克辛仍然有許多支持者，親塔克辛的人民力量黨在國會取得席次，並與其他小黨合作發起抗議，兩個派系的政治紛爭一直影響至今。
今年泰國政府面對示威活動，出動過水炮車驅離，但與 2014 年相比相對克制，但也很少正面回應民眾提出的訴求：解散國會、停止威脅異議人士、修改軍方制定的憲法、改革王室，還有要求總理下台的呼聲。外界認為，泰國政府一直未有積極行動的原因是傳統建制派的分裂。現任總理帕拉育（ Prayut Chan-ocha ）出身軍隊，傳聞在前任泰王蒲美蓬（ Phumiphon Adunyadet ）時期，建制派就有意撤換帕拉育改任文人總理；現任泰王瓦集拉隆功（ Vajiralongkorn ）因為品行問題，有保皇派人士希望由詩琳通（ Sirindhorn ）公主攝政。這兩項建議受到中上階級的認同，並且為了提升年輕世代的支持，建制派內也出現進步改革的聲音；但仍然有保皇派有意維持現狀，反對學生和改革意見。