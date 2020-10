點數放大超有感！HAPPY GO攜手雙百助攻周慶消費商機

全台百貨週年慶陸續鳴槍開跑,HAPPY GO即日起推出「放大你的無『現』生活 快樂多一點」活動,替今年不能出國的千萬卡友解悶,搶攻後疫情時代百貨周年慶的商機,也祭出HAPPY GO Pay指定百貨通路周年慶檔期首四天消費單筆滿100元即抽萬點的機會,更攜手集團二家百貨在周慶預購期間就搶推超殺優惠的「點點成金」紅利兌換專案,包括遠東SOGO推史上最優惠的1.5:1兌換比,用300點兌換200元購物金,還加贈200元美食優惠券乙張;遠東百貨也推出2:1的紅利回饋,持HAPPY GO Pay單日單筆消費滿額再贈200元抵用券。十月下旬HAPPY GO也會在HAPPY GO App不定時推出VIP 專屬的1點放大你的無「現」生活快閃活動,卡友有機會可用點數1點就兌換到百貨100元即享券、咖啡兌換券、品牌潮流T恤和歌舞冰上入場券。

HAPPY GO「放大你的無『現』生活 快樂多一點」 活動即日起開跑,HAPPPY GO為傳遞不讓疫情限制生活想像的快樂精神,也搭上偽出國熱潮,自10/19日起一連三周釋出三支品牌影片,並邀請氣質女星宇宙林思宇擔任女主角。三支影片中,透過點數體驗如同在韓國購物血拚、日本大啖日式料理、巴黎左岸享受著香濃咖啡的日子,成功喚起全台民眾對於出國享受吃喝玩樂和購物樂趣的渴望,更完美詮釋即便不出國也能利用點數輕鬆感受出國渡假般的日子!

活動期間凡觀看影片即可輕鬆獲得點數獎勵,參加粉絲團活動還有機會獲得HAPPY GO千點點數及萬元旅遊金。另外,HAPPY GO App不定期推出1點兌換百貨百元即享券、咖啡、品牌潮流T恤以及精彩的歌舞冰上入場券,年底善用零碎點數,跳脫疫情限制,盡情體驗不用現金的無「現」生活快感!同時也鼓勵卡友可以響應愛心捐點,將剩餘點數捐贈給九大公益團體,幫助更多弱勢孩童。





為了助攻周年慶買氣,HAPPY GO Pay也特別祭出200萬點回饋卡友,指定百貨通路週年慶首四日消費滿100元即享抽10000點資格;另外,凡於遠東SOGO、遠東百貨、Big City遠東巨城購物中心和The Mall遠企購物中心的週年慶期間消費滿30000元,還有機會獲得最大獎30000點HAPPY GO點數!





今年受疫情影響,百貨紛紛祭出史上最優惠活動,也讓今年週年慶比起往年更有亮點,遠東SOGO三館即日起至11/1祭出1.5:1史上最超值的兌換比率,主打用HAPPY GO點數300點兌換200元週年慶購物金,再加碼贈送「200元美食優惠券」乙張,美食券可於11/1前至指定餐廳使用,包含美食街與三合院、金澤美味壽司、紅花鐵板燒、開飯川食堂、鮨彩、漢來蔬食等多間知名餐廳;遠東百貨則推出2:1「點點成金 紅利回饋」活動,卡友可憑HAPPY GO 200點兌換100元紅利券,週慶期間持HAPPY GO Pay單日單筆消費滿5000元即加贈點數500點,再享200元抵用券,綁定遠東銀行信用卡消費滿10000元並分期6期,再加贈500點。