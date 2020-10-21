濃一點好！「我是馬克」職場金句引共鳴　AR遊戲超療癒

不少人喝咖啡或茶時都喜歡加點牛奶，不只襯托飲品的氣味，也能讓口感香滑順口，也比「加奶精」更為常見。不少乳品廠商腦筋動得快，推出與自家乳品結合的奶茶、咖啡、可可，就是看重一般民眾對於乳品的偏好，而高乳含量調味乳飲品，更深受消費者的青睞，讓「平淡」的生活中有「濃郁」的事物來點綴，格外有種幸福感。

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近年來，「重乳」口味的飲品在市面上相當火熱，國內乳品大廠光泉，除了是大型連鎖咖啡店指定使用的鮮奶品牌外，超商中使用自家乳品的午后時光「濃」系列奶茶，也是不少人喜愛的暢銷商品，不僅大大的「濃」字，能直接帶來的味覺想像，經典的重乳奶茶更是銷售常勝軍。

▲經典的重乳奶茶更是銷售常勝軍，大大的「濃」字，能直接帶來的味覺想像。（圖／NOWnews）

今年冬季，午后時光力邀「職場圖文作家-馬克」，推出三款節慶聯名款的限定包裝。同時也打造出金句動畫影片，以及療癒的AR互動遊戲，消費者只要動動嘴巴，打卡、分享，就能抽最新的iPhone 12等大獎，讓大家喝得開心、玩得開心、抽得也開心。



▲多款療癒插圖包裝，喜愛我是馬克的粉絲可別錯過。（圖／NOWnews）

在馬克漫筆下，常常只是簡單幾個字句，就能引發網友們的共鳴。擁有近90萬粉絲追蹤的「我是馬克」，橫跨6、7、8年級生的幾個世代，即便在近幾年圖文作家風起雲湧的年代裡，馬克筆下的角色仍是鮮明獨特，這些在他經歷困頓後而創作出的角色，總以職場中的環境刻畫出現實的百態、反映出職場的黑暗面，最後再一貫詼諧幽默的態度，給予職場生存法則建議，因而受到網友的喜愛。





這次與光泉午后時光合作中，馬克便是以「讓平淡濃郁一點，真好」作為出發點，用他一貫詼諧幽默的方式，描繪出無論是祝福還是思念，「濃一點」都是那樣的恰到好處，就如同午后時光「濃」系列一樣陪伴著你我，讓不少網友莞爾一笑。



▲馬克以幽默詼諧的方式，描繪出不同形式的人情味。（圖／翻攝自YouTube） ▲即便是思念，馬克仍巧妙的繪出不同形式的思念。（圖／翻攝自YouTube）

除了過往的最受歡迎的重乳奶茶外，加了進口可可粉的「重乳可可奶茶」、及添加綿密栗子泥的「堅果咖啡拿鐵」兩種新口味，在緊接下來10到12月的三大節日中，均會推出「午后時光x我是馬克」聯名限定包裝。



▲「午后時光x我是馬克」推出限定包裝，搭配療癒插圖，看著看著心情頓時整個變好。（圖／NOWnews）

此外，光泉也首度合作推出兩款療癒系的手機AR互動遊戲，只要掃描外盒上的雙系統QR code，下載「Show Me Mark app」，掃描濃系列完整包裝後，就可直接進入遊戲，消費者透過張嘴，就可控制馬克跳躍「濃」系列商品，完成遊戲後，按讚+分享就可獲得抽獎機會把大獎帶回家。



▲掃描外盒裝，就可開始動動你的嘴，玩這款療癒的互動遊戲，不只好玩還能參加抽獎。（圖／NOWnews）

想要在煩悶的人生中，為生活添點味，來杯「濃」系列奶茶，現在於四大超商、全聯等通路都能買得到。不止是要讓消費者能喝的濃郁、玩的盡興，還能與朋友間互動聯絡感情。最後光泉也透露，第二款遊戲將在11月份登場，喜歡喝奶茶、咖啡的你還等什麼，快買一瓶濃系列療癒一下，感受最夯的節慶味與互動新鮮感吧！