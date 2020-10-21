瑞典坦克無誤，Volvo 共 6 款 21 年式車型獲得 NHTSA 安全滿分肯定
瑞典坦克無誤，Volvo 共 6 款 21 年式車型獲得 NHTSA 安全滿分肯定
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-10-21 17:55:01
Volvo 獲得美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）安全測試五星肯定，總計有 11 部 2021 年式的 Volvo 車型在正面、側面與側翻等撞擊測試中，獲得滿分五顆星最高評價。
此次獲得五星評價的車款包含 Volvo S60、V60、V60 Cross Country、XC40、XC60、XC90 在內共 6 款車型。Volvo 在安全科技創新悠久歷史，1959 年率先推出三點式安全帶，並將專利開放予全球汽車品牌共用，為汽車史上最重要的安全設備之一。Volvo 此後在 1972 年推出反向式兒童座椅、1991 年推出側撞防護氣囊（SIPS）、1998 年的頸椎撞擊防護系統（WHIPS），2002 年防止側翻的穩定控制系統 (RSC)、2010 年推出行人偵測暨完全主動煞車系統 (PDFAB)、2014 年的衝出路面安全防護及輔助系統 (Run-off Road) 等。據估計，這些創新科技挽救了超過一百萬的生命。