三陰性乳癌晚期先化療再手術？鄭翠芬醫師：增加手術機會及乳房保留機會

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晚期的三陰性乳癌，治療大多會先採取化療，新光吳火獅紀念醫院一般外科鄭翠芬主任表示先化療有一個好處，可以先得知腫瘤對該治療有無反應。如果術前接受化療能夠先縮小乳房腫瘤，包括轉移出去的病灶也控制的話，就更能增加手術機會並成功保留乳房，因此不用太擔心晚期發現就是沒希望，鄭翠芬也表示目前還有許多藥物正在蓬勃發展，期許未來在治療三陰性乳癌能夠有更多選擇。
晚期復發的三陰性乳癌 有哪些新型治療選擇？
鄭翠芬表示目前三陰性乳癌有兩個新的治療選項，一個是免疫治療，必須先經由檢驗PD-L1，分數越高代表使用免疫治療能夠有很好的效益，也有臨床實驗證明化學治療加免疫治療有很好的治療效益。還有一個是PARP抑制劑，能夠抑制癌細胞的DNA進行修復，當癌細胞破損後無法進行修復，將逐漸凋零甚至死亡，是一個控制癌症的重要機轉。
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