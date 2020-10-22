近8成青少兒天天上網　民團籲加強兒少網路教育

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調查顯示，有7.5成以上小學三年級至大學四年級直播族表示，「網路對於個人生活相當重要」；7.7成以上青少兒直播族每天上網；但是這群青少兒直播族在陌生網友身分辨識知能最低；其次，對於網路任何資料可任意複製使用且不註明出處、和陌生網友聊天、上網時間管理等上網安全知能，得分均在70分以下，代表青少兒直播族重視社群凝結，但在陌生網友安全意識、上網時間管理、智慧財產權等知能不足。
邱志偉強調，學校教育對未成年人扮演重要角色，教育部應該加強宣導的力道；另外，根據「兒童及少年性剝削防制條例」第3條，中央主管機關衛福部應獨立編列預算，並置專職人員辦理兒童及少年性剝削防制業務。
邱志偉指出，目前在管理網路業者部份，政府還有許多努力空間，「網際網路視聽服務管理法」目前已經進入第二次公聽會，在法規上還在收集各界意見，其中草案的第13條，要求網際網路視聽服務事業應確保所提供內容不得有妨害兒少身心健康的情事，並應對服務內容採取分級及適當有效的防護措施。
邱志偉說，根據該報告，青少兒開直播最常使用的影音社群平台為Youtube（31.6％）與Facebook（13.7％），然而占比將近5成的兩平台卻未納管於專法中，因此希望NCC能一併納管。
最後，邱志偉表示，多年與白絲帶關懷協會合作，也希望可以有更多家長重視兒少網路使用，特別在隱私保護與直播的風險上，預防絕對重於治療，日前高雄發生未成年少女被網友綁架事件，凸顯出青少兒對資訊的判斷力、經驗較成人不足，無法判斷訊息真偽，因此更需要政府、學校、家長共同建構安全網，未來也會與白絲帶更多合作推動南台灣網路安全預防教育，提供更多家長網安親職資訊，也讓更多青少兒遠離網路性剝削。
協會呼籲，家長多關心兒少網路交友狀況，當發現孩子在網路交友時，不要驚慌也不要指責，應該要讓孩子了解如何保護自己；很多網路性剝削都是從私密照開始，不管感情有多好、遊戲點數多誘人，在網路上絕對不能傳出私密照。