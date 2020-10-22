推廣輪椅運動！黃俞榕發起身障壘球　盼身障朋友重回社會

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黃俞榕說，這場賽事不僅提供喜愛棒壘球運動的身障朋友一個比賽舞台，讓每個人都可以開心打球外，更是一個互相交流的機會，趁這個機會把大家聚在一塊，邀請不同項目的選手一起參賽，體驗壘球的樂趣，「最大的用意還是幫助身障朋友透過運動走出來和社會、人群接觸，重新回歸社會。」
輪椅壘球規則與一般壘球比賽大同小異，黃俞榕說，最主要的不同在於壘包較大，「跑者必須跑在線外，守備員則須在線內，以避免肢體衝撞造成危險。」黃俞榕指出，輪椅壘球的尺寸較大，讓選手更容易擊球、增加選手參與感外，彈性係數也比一般壘球低，以方便選手防守。
黃俞榕於25歲時在上班途中發生車禍，整個人跌落撞擊到安全島，結果因撞擊力道過大，導致胸椎第十二節和腰椎第一節出現爆裂性骨折，造成脊髓損傷癱瘓。人生遭逢巨變，他曾一度無法面對癱瘓，但在社工幫忙及傷友的鼓勵下，即便現在雙腿一樣麻痺無法正常行走，但他坐在輪椅上勇敢地揮出生命的全壘打。從運動找到屬於自己的出口，黃俞榕也盼以自身故事激勵迷失的朋友。
身障壘球賽首度在高雄輪椅夢公園舉辦，黃俞榕說，希望每年都能固定舉辦，並且越辦越好，擴大賽事規模，「期待各縣市組成一個隊伍，大家以球會友，招募更多夥伴加入輪椅壘球行列。當然，內心最大的期許是未來壘球能被納入全國身心障礙運動會項目。」