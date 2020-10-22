▲ 小改款 BMW 5系列輕油電上身，6 車款 265 萬起開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀

全新BMW 5系列建議售價 265 萬元起。

× 全新BMW 5系列建議售價 265 萬元起。

全新BMW 5系列的 BMW 雙腎形水箱護罩透過新世代設計語彙，以一體式飾框包覆融入前保桿線條，配備主動式進氣調節水箱護罩，具有空氣力學及散熱效用；銳利有神的 L 型頭燈造型，結合經典天使眼元素與簡約質感，嶄新的智慧 LED 頭燈具備主動轉向照明功能。全新燻黑 3D LED 立體尾燈稜角分明，呼應車頭日行燈線條設計。

性能代表全新 BMW M550i xDrive 搭載 4.4 升 V8 汽油引擎，擁有 530 匹最大馬力。

× 性能代表全新 BMW M550i xDrive 搭載 4.4 升 V8 汽油引擎，擁有 530 匹最大馬力。

駕駛導向座艙設計中，BMW 520i M Sport 配備跑車座椅以 Sensatec 2.0 皮質包覆並加入椅背透氣孔設計，觸感更為柔軟、舒適，雙前座更搭配細膩縫線織成菱格紋；而 BMW 530i M Sport 則搭載觸感柔軟的 Dakota 真皮雙前座舒適型電動座椅，前座座椅可進行 20 個方向的電動調整。



全新 BMW 5系列 Touring 同步引進，建議售價 295 萬元。

× 全新 BMW 5系列 Touring 同步引進，建議售價 295 萬元。

全新 BMW 5系列 M Sport 套件包含 M 款空力套件、M 款多功能真皮方向盤、M 款跑車化懸吊、M 款煞車套件與專屬輪圈，再以紅色煞車卡鉗畫龍點睛。





立基於全新 BMW 5系列現代、優雅的外型設計，全新 BMW 530i Luxury 以 Luxury Line 專屬鍍鉻材質點綴水箱護罩、水箱護罩直柵，呼應同樣使用鍍鉻材質妝點的後保桿，搭配 18 吋 W 輻式專屬輪圈，內裝部分更使用 Dakota 真皮雙前座舒適型電動座椅。



雙 12.3 吋高解析度螢幕整合全數位虛擬儀錶與中控觸控螢幕，同時可無線連結Apple CarPlay或Android Auto。

× 雙 12.3 吋高解析度螢幕整合全數位虛擬儀錶與中控觸控螢幕，同時可無線連結Apple CarPlay或Android Auto。

iPhone 手機數位鑰匙功能，除開鎖、解鎖功能外，只要將手機放在無線充電座上便能直接啟動引擎，同時更可透過iMessage分享功能將鑰匙分享給家人、朋友。

× iPhone 手機數位鑰匙功能，除開鎖、解鎖功能外，只要將手機放在無線充電座上便能直接啟動引擎，同時更可透過iMessage分享功能將鑰匙分享給家人、朋友。

全新 BMW 520i M Sport 標準配備 Sensatec 2.0 皮質包覆並加入椅背透氣孔設計，觸感更為柔軟、舒適，雙前座更搭配細膩縫線織成菱格紋。

× 全新 BMW 520i M Sport 標準配備 Sensatec 2.0 皮質包覆並加入椅背透氣孔設計，觸感更為柔軟、舒適，雙前座更搭配細膩縫線織成菱格紋。

面積加大 16% 的 HUD 車況抬頭顯示器，能將車內導航與娛樂系統呈現於眼前，給予駕駛完整的行車資訊。

× 面積加大 16% 的 HUD 車況抬頭顯示器，能將車內導航與娛樂系統呈現於眼前，給予駕駛完整的行車資訊。

全車系標準配備 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技升級自動倒車輔助系統、道路虛擬實境顯示功能與速限輔助功能。

× 全車系標準配備 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技升級自動倒車輔助系統、道路虛擬實境顯示功能與速限輔助功能。

BMW Touring 車款獨有的獨立開啟式後擋玻璃，搭配 40 20 40 分離可傾倒後座椅背與電動後廂捲蓋。

× BMW Touring 車款獨有的獨立開啟式後擋玻璃，搭配 40 20 40 分離可傾倒後座椅背與電動後廂捲蓋。