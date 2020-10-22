▲ 小改款 BMW 5系列輕油電上身，6 車款 265 萬起開賣

總代理汎德同步原廠引進 BMW 520i Sport、BMW 520i M Sport、BMW 530i Luxury、BMW 530i M Sport、性能代表BMW M550i xDrive 等豪華房車車型以及 520i Touring M Sport，更於發表初期限量提供 300 台首發版配備升級，價值最高超過 15 萬元。
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全新BMW 5系列的 BMW 雙腎形水箱護罩透過新世代設計語彙，以一體式飾框包覆融入前保桿線條，配備主動式進氣調節水箱護罩，具有空氣力學及散熱效用；銳利有神的 L 型頭燈造型，結合經典天使眼元素與簡約質感，嶄新的智慧 LED 頭燈具備主動轉向照明功能。全新燻黑 3D LED 立體尾燈稜角分明，呼應車頭日行燈線條設計。
駕駛導向座艙設計中，BMW 520i M Sport 配備跑車座椅以 Sensatec 2.0 皮質包覆並加入椅背透氣孔設計，觸感更為柔軟、舒適，雙前座更搭配細膩縫線織成菱格紋；而 BMW 530i M Sport 則搭載觸感柔軟的 Dakota 真皮雙前座舒適型電動座椅，前座座椅可進行 20 個方向的電動調整。
全新 BMW 5系列 M Sport 套件包含 M 款空力套件、M 款多功能真皮方向盤、M 款跑車化懸吊、M 款煞車套件與專屬輪圈，再以紅色煞車卡鉗畫龍點睛。
立基於全新 BMW 5系列現代、優雅的外型設計，全新 BMW 530i Luxury 以 Luxury Line 專屬鍍鉻材質點綴水箱護罩、水箱護罩直柵，呼應同樣使用鍍鉻材質妝點的後保桿，搭配 18 吋 W 輻式專屬輪圈，內裝部分更使用 Dakota 真皮雙前座舒適型電動座椅。
全新 BMW 5系列全數位虛擬座艙具備雙 12.3 吋高解析度螢幕整合全數位虛擬儀錶與中控觸控螢幕，配備 BMW iDrive 7.0 操作系統、加大的 12.3 吋中控觸控螢幕以簡單、直覺的人性化界面，讓駕駛依照使用習慣自訂風格，無論是 Spotify 或 Google Maps 等 App 應用，只要無線連結 Apple CarPlay 或 Android Auto，便能輕鬆連結駕駛。在全新 BMW 5系列上亦可透過 BMW ConnectedDrive 雲端商店，在未來的旅程中依個人需求為車輛加購應用軟體。
全新 BMW智慧語音助理全面升級，提供車主更加口語化及人性化的互動方式。如出發前我們可以透過說出「今天天氣如何？」來查詢天氣，或者「帶到我到加油站」設定導航地點；行程開始後，如覺得車內溫度需要調整，可隨意說出「好熱」、「打開窗戶」等調整設定，旅途中若是疲憊，可說出「我想睡覺」來喚醒舒活模式，讓車輛藉由空調、音樂與燈光提振您的精神；其他如開啟 Sport 模式、查詢行程抵達時間、查詢車輛保養時間等皆可透過全新 BMW智慧語音助理輕鬆操作。
全新 BMW 5系列以輕量化高鋼度車身與前鋁合金雙 A 臂、後鋁合金多連桿懸吊幾何，帶來穩定的駕馭感受。全車系標準配備 BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，包括主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助系統、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測系統、車側防撞輔助、前後方車流警示、後方防追撞系統等以外，更新增自動倒車輔助系統，同時升級道路虛擬實境顯示功能，將車輛周圍的狀況清楚顯示於儀錶中央區域，搭配速限輔助功能。BMW 將導航系統與娛樂系統同時投射到加大面積 16% 的 HUD 車況抬頭顯示器與 12.3 吋虛擬數位儀錶，搭配無線智慧型手機整合系統，亦能將手機原生的 Google Maps 或是 Apple Maps 導航路線指引呈現於此。
48V 高效複合動力
全新 BMW 520i、BMW 530i 皆搭載 BMW TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎，BMW 520i 擁有 184 匹最大馬力、290 牛頓米的最大扭力；BMW 530i 則具備 252 匹最大馬力、350 牛頓米最大扭力，全新 BMW 520i 搭配 Steptronic 八速手自排變速箱，全新 BMW 530i 及全新 BMW M550i xDrive 則搭配 Steptronic 運動化八速手自排變速箱。
BMW 5系列搭載的新世代 BMW TwinPower Turbo 引擎透過雙渦流雙渦輪增壓技術、高精度噴射、VALVETRONIC 全可變氣門正時和 Double-VANOS 可變凸輪軸正時等技術，將最大噴射壓力控制在 200 至 350 bar 之間，讓燃油控制精準度更佳，確保燃油使用接近完全燃燒境界。新世代 BMW TwinPower Turbo 引擎亦擁有鋁質輕量化、極小化等雙重優勢，結合強大的運作效率，達成靈敏的動能反應與迅速的轉速特性，同步兼顧油耗與碳排放表現。
BMW M550i xDrive
全新 BMW M550i xDrive 披上 M 款空力套件，以鈰灰直柵搭配鈰灰色外框，強化空氣力學表現；M 專屬車側鈰灰色導流氣孔、鈰灰色車外後視鏡蓋與 20 吋 M 雙輻式輪圈，展現 M 高性能車款獨特識別；與車身同色的後擾流尾翼、黑色高光澤後下擾流，黑色鍍鉻雙邊矩形排氣尾管與燻黑 3D 立體尾燈。進入車室，帶有 M 徽章的迎賓門檻以性能車款的氣度，迎接車主入座；搭載與 M5 款式相同的 M 雙前座跑車座椅；手握 M 款真皮方向盤，扣上繡有紅藍紫三原色 M 款縫線安全帶，透過專屬調校的 Steptronic 運動化八速手自排變速箱與 Launch Control 功能。BMW M550i xDrive 搭載 BMW TwinPower Turbo 4.4 升 V8 汽油引擎配置雙渦輪雙渦流增壓器，可榨出相較前代車型多 70 匹的 530 匹最大馬力與 750 牛頓米最大扭力，3.8 秒間完成 0-100km/h 加速過程。
M550i xDrive 配備 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統與 M 款運動化差速器，可視不同路況將循跡性最適化，靈活地將 100% 的引擎動能依路況分配至前後軸；M 款運動化差速器可讓後輪輸出的扭力左右分配，調整出最佳抓地力；無論全油門衝刺，或是動態甩尾過彎，都能透過 M 款運動化差速器的轉換享受絕佳操控性能。
全新BMW 5系列Touring 同步引進
全新 BMW 5系列 Touring 2,975mm 軸距長度中構築出寬敞舒適的車內空間，全新 BMW 5系列 Touring 於五人標準乘坐時後行李廂具有 560 公升容積，透過可 40/20/40 分離可傾倒後座椅背的切換，後廂空間更可迅速擴充至 1,700 公升。全新 BMW 5系列 Touring 同樣配備 BMW Touring 車款獨有的獨立開啟式後擋玻璃。考量後廂載重需求，BMW 520i M Sport Touring 更針對後軸配備氣壓懸吊系統，主動調整車身水平高度，載重時維持車輛重心平衡，同步兼顧行路穩定性與乘坐舒適度。
全新 BMW 5系列 Touring 引進 BMW 520i M Sport Touring 動力車型，外觀上配備 M Sport 套件，擁有 M款空力套件與 M款專屬輪圈式樣，座艙內也以黑色高光澤與鍍鉻材質搭配 Sensatec 2.0 皮質跑車座椅，並擁有椅背菱格紋縫線與透氣孔設計。動力部分，搭載 BMW TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎，擁有 184 匹最大馬力與 290 牛頓米的最大扭力，配置 Steptronic 八速手自排變速箱，可於 8.3 秒完成 0-100km/h 加速過程，極速達 225km/h。