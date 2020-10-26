台灣媳婦曾精神受虐導致暴怒恐慌　恐患創傷壓力症候群

一名60歲張女，先生長期在大陸工作，公婆對其嚴厲挑剔，讓張女士壓力大還噩夢連連，多年後公婆去世，但張女士卻憂鬱症發作，看到先生就會回想起往事，而突然暴怒、恐慌、想輕生，家人不解為何幾十年前的事情卻一直舊事重提，嘗試藥物治療與婚姻諮商卻效果不佳，前往中醫大新竹附醫就醫，經過經顱磁刺激治療(rTMS)與個別心理諮商後症狀改善。

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中醫大新竹附設醫院身心科周伯翰醫師表示，張女士的症狀為創傷壓力症候群(PTSD)引發的憂鬱症，PTSD是指人在經歷過情感、戰爭、交通事故、天災人禍後等創傷事件後產生的精神疾病，大部分患者在創傷當時、經歷了強烈的害怕、恐懼、無助感，有四大核心症狀，第一是創傷再經驗:即使時間過去仍會不斷回憶，感覺身歷其境，第二是過度警覺:長期焦慮、恐慌、情緒易怒或憂鬱，第三是逃避與麻木:會逃避與該創傷事件相關的人事物，第四為相關的負向認知與情緒:想起過去創傷回憶時會引發強烈的情緒反應。

▲一名60歲張女，公婆嚴厲挑剔，張女士噩夢連連、生不如死，公婆去世多時仍暴怒、恐慌、想輕生，前往中醫大新竹附醫身心科周伯翰醫師就診，症狀改善。（圖/記者金祐妤攝,109.10.26）

曾任哈佛PTSD研究中心研究員的周伯翰表示，PTSD的終生盛行率8% ，和憂鬱症相比，PTSD患者的情緒可能平時是正常穩定，但是當回想起創傷時，會陷入憂鬱情緒、歇斯底里，持續數周，根據最近中醫大與日本神經精神中心合作刊登在國際期刊的研究顯示，當PTSD患者產生再經歷創傷的經驗時，自殺或暴力的風險同時也會升高，但是這些「受虐媳婦」最常遇到的是周遭人如先生與兒女都無法理解「為何事情都過了那麼久了卻還要一直舊事重提」，周遭的朋友也一直勸患者「要放下過去」，其實和PTSD影響大腦的位置不同有關係。

周伯翰指出，PTSD主要的腦部失調的位置是大腦杏仁核(amygdala)，負責儲存恐懼害怕的經驗，PTSD患者因為經歷過「生不如死」的經驗，導致杏仁核長期過度活化，讓身體產生過度警覺、恐懼、害怕、過度換氣、噩夢等症狀，是「瞬間失控反應」，因此患者發作時，會出現突然失控的身心狀況。

至於要如何預防或是治療這位台灣媳婦的創傷症候群呢? 周伯翰有幾點建議：1.當妻子在家庭中遇到不平對待時，先生一定要表達對妻子的支持，而不是只叫妻子看開一點、不要理他們 2.當太太覺得喘不過氣時,讓她適時回娘家,身心休息放鬆 3.台灣媳婦一定要留一些時間給自己、而不是全部奉獻給家庭 4.如果已經產生PTSD，建議找專業人員協助，一般會建議藥物治療合併心理治療，如果藥物治療效果不佳且合併憂鬱症，可以配合顱磁刺激治療。