乾燥強風助長　加州近郊爆野火10萬人逃離家園

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路透社報導，爾灣和周邊地區約9萬800名居民被要求撤離家園。
美國國家氣象局（National Weather Service）警告，溼度低、植被乾燥加上強風，已經造成今年「最危險的火災天候狀況」。
根據加州森林防火廳（Cal Fire）說法，受可能將產生陣風時速高達113到129公里的極端強風影響，加州多數地區仍因容易起火的天候維持紅旗警告。
國家氣象局表示：「洛杉磯郡和文杜拉郡（Ventura County）新燃起的大火火勢將很可能非常迅速地擴大，極端火勢和遠程飛火（long range spotting），導致生命財產受到重大威脅。」
法新社報導，天候乾燥和季節性強風，使得加州和美國西部多數地區都處於重大的火災風險中。
本季光是加州就有超過約162萬公頃土地遭大火吞噬，有31人在堪稱加州史上幾場數一數二嚴重的大火中喪生。
2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創號稱「金州」（Golden State）的加州，不僅阻礙滅火工作，更增添撤離工作的複雜度。
加州森林防火廳今天表示，目前有超過4000名打火弟兄在對抗22處野火，3400萬人位在紅旗警告範圍。數間公立學校預定明天繼續關閉。
官員表示，兩名消防人員受傷，有二、三度燒燙傷，都已送至地方醫院插管治療。
數百公里外的太平洋瓦斯電力公司（PG&E）表示，由於34個郡危險強風構成的火災風險升高，公司已將加州中部和北部逾35萬戶住家及企業行號斷電，作為預防措施。
近年來，遭強風破壞的電線接觸到乾燥的植被，疑似造成加州多場毀滅性的大火，愈來愈多電力公司採取「公共安全斷電」方式來降低火災風險。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1091027