台灣CEO前瞻調查　供應鏈、人才風險躍居疫後前5大風險

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台灣CEO前瞻調查　供應鏈、人才風險躍居疫後前5大風險

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-10-28 17:17:11

▲商業發展研究院今（5）日公布商業服務業景氣指標，目前景氣持續復甦中，但是力道微弱，下半年恐有後繼無力之虞，中挫的可能性高。（圖／NOWnews資料照）
▲安侯建業聯合會計師事務所發表「2020台灣CEO前瞻大調查」，供應鏈風險及人才風險躍升疫後前5大風險。（圖／NOWnews資料照）
KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（28）日發表「2020台灣CEO前瞻大調查」，結果顯示，全球、亞太與台灣CEO雖信心度皆下滑，仍有近5成CEO對其未來3年「國內景氣發展」具有信心，台灣CEO的信心指數更高達56%，但國家屬地主義風險、新興、顛覆性科技風險、供應鏈風險、人才風險 、營運風險也被認為是疫後影響台灣企業的5大風險，其中「供應鏈風險」與「人才風險」疫後更躍升成為第3與第4大風險。
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根據調查結果發現，企業風險因應與布局，其中疫後影響台灣企業的5大風險，包括國家屬地主義風險（28%）、新興、顛覆性科技風險（20%）、供應鏈風險（18%）、人才風險（12%）、營運風險（10%），更有78%CEO認為在疫情爆發後，需重新思考全球供應鏈布局，而全球（67%）與亞太（73%）也有7成左右的CEO認為需再調整其供應鏈策略。
安侯建業執行長曾國禓表示，中美貿易戰使全球經濟遭逢嚴峻的挑戰，加上今年初突如其來的疫情，更是彰顯全球供應鏈問題及其脆弱度，過去的規模經濟優勢─國家集中化已逐漸被削弱，他認為，為避免斷鏈危機，企業已開始重新思考風險控管，甚至考慮「在地生產、短鏈調整」，這都是未來供應鏈管理的方式之一。

KPMG全球資產配置戰略諮詢中心主持人陳彩凰也指出，近幾年來美中兩大經濟體發生關稅貿易戰，台商的供應鏈布局更調整以南向東協國家為其首選，他認為台商應該注意3點不變之處，包括東協國家享有人口紅利、廣大內需市場及簽署眾多自由貿易協定。

陳彩凰分析，未來幾年區域市場整合勢必將加速，因此台商比需把握南向的時效性，再來台商企業長期聚焦代工型態，許多產品雖有高全球市佔率，但附加價值並不高，透過此次全球總體環境變遷的契機，如台灣可集中資源改善原產業結構，並突破過去經營發展的思維，建立自有品牌及通路並配合台灣原有研發、製造優勢，對於台灣產業結構的健全發展。

從這次調查結果也看出，不論疫情前後，台灣CEO皆將「新興、顛覆性科技風險」視為第2大企業風險，也說明台灣CEO非常重視新興科技的發展與應用，過去幾年人工智慧（AI）、雲端應用、機器人流程自動化（RPA）等技術蓬勃發展，加上今年為台灣5G元年，許多創新科技不斷研發並導入工作流程中；此外，企業更善用各項數據資料，垂直整合數位生態圈，精準分析客戶需求，以提高客戶滿意度與忠誠度，以增加市場競爭力。

也因為台灣企業在數位轉型上已有良好基礎，在疫情嚴竣時期，多數企業多能善用數位工具，讓國內外各項工作流程順利進行，40%的台灣CEO表示疫情也加速了企業數位化經營與策略，進度甚至已超前幾個月或幾年，全球（80%）與亞太（81%）CEO也表示疫情迫使其企業加速了數位化的進度。

此外，從疫前與疫後CEO的信心程度發現，全球、亞太與台灣CEO雖信心度皆下滑，但仍有近5成CEO對其未來3年「國內景氣發展」具有信心，而台灣CEO的信心指數更高達56%。安侯建業主席于紀隆認為，這數字可能代表台灣在此次防疫上較完善，且過去幾年在營運模式也有許多創新，使得台灣CEO對國內景氣發展更具信心，尤其疫情發生後，仍有38%的CEO預測其企業年營收與去年相比將增加，22%則表示營收與去年相比將持平。雖然台灣已在復甦的階段，但此次疫情仍使CEO更加謹慎布局，以創新策略來因應疫情所帶來的改變與影響。

疫情加速企業數位化經營，使數位化儼然成為不可逆的趨勢，相對的，資安問題也隨之而來。相較於2019年56%的台灣CEO開始正視此問題，今年更有超過6成（62%）的CEO已意識到其嚴重性，並提高資安防護能力。網路攻擊頻發，企業應以資安健檢方法強化其安全性、加強員工資安風險認知，面對資安議題，不可不慎。

同時，面對疫後新常態， 有58%的台灣CEO將優先考慮「投資人才職能發展領域」，其次則為「新興科技及數位化」(42%)，此結果顯示近年來台灣企業愈發體認人才發展的重要性，特別是跨域人才難尋。

也有26%的台灣CEO表示其企業在加速企業數位轉型中面臨最大的挑戰為「關鍵崗位上找不到合適的人選」，同樣有26%的台灣CEO亦認為另一個挑戰則為「對於未來新的工作型態的執行與運作情境缺乏洞察力」，主要是認為較難預測將來的工作模式與型態，以致於在各項布局上略顯保守。
值得注意的是，在疫情爆發前，環境、氣候變遷風險原位居第一，疫情爆發後，許多人開始擔心企業將較不重視ESG的重要性，不過，調查顯示，環境氣候變遷風險雖下降至第4名，卻仍是全球持續高度關切的議題。絕大多數（84%）的台灣CEO期望能保持因疫情所減緩的氣候變遷危機風險，全球（71%）及亞太區（71%）皆有超過7成的CEO支持此觀點。
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