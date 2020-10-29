新冠疫苗研發不易！醫：台灣防疫有成不需「搶快施打」

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謝宗學醫師指出，從1945年至今，流感疫苗發展超過75年，雖然期間成功控制了幾次全球新流感疫情，但接種後出現極少數嚴重副作用，仍讓世人不時質疑流感疫苗的安全性。甚至有的疫苗因為副作用太嚴重，不得不退出市場。
謝宗學醫師強調，從流感疫苗的發展史可以看出，研發安全、有效的疫苗是一件困難又花時間的事，因此他個人悲觀認為，新冠肺炎疫苗的研發也不會如此順利，畢竟「疫苗是要注射到健康人的身上，對安全性的要求遠比治療藥物高」且「一支制式化的疫苗注射在數百甚至數千萬人身上，被要求要有類似的安全性和抗體反應，本來就是一件極為困難的研發工作」。
謝宗學醫師直言，新冠肺炎疫苗的研發等於闖入全然未知的領域，疫苗的保護力是否足夠？效果可以持續多久？安全性是否在可容許的範圍？「目前研發疫苗的團隊中，沒有一個可以完美回答這三個問題」。
謝宗學醫師認為，許多國家瘋狂搶訂研究尚未完全的疫苗，原因是國內被新冠肺炎肆虐嚴重，社會、經濟瀕臨崩潰邊緣。但「防疫有成的台灣，需要加入瘋狂搶訂疫苗的行列嗎？」謝宗學醫師表示，「我們可以好整以暇、仔細評估哪一種疫苗效果最好、安全性最高，等待適當的時機出手採購最佳的疫苗，不用讓生活在沒有疫情台灣的國人，冒險接種安全性有疑慮的疫苗」。
謝宗學醫師強調，不是說台灣不需要新冠肺炎疫苗，而是強調不需要搶快、冒險、大量購入安全疑慮尚未排除的疫苗給國人施打。「要在短短１～2年的時間，讓安全性高、保護力好的疫苗問世，幾乎是不可能的任務。新疫苗上市後經歷３～５年的陣痛期，下一代的疫苗應該是更好的選擇」。謝宗學醫師也呼籲，持之以恆做好個人衛生防護措施，勤洗手、戴口罩是目前最沒有安全疑慮、又有強大保護力的「疫苗」，「只要國人齊心努力，台灣一定可以安然度過全球疫情嚴峻的考驗！」（編輯：倪浩軒）
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