老屋卸妝　交趾陶藝師林添木故居風華再現

嘉義市政府文化局今年度首次編列預算，以公開徵選方式為嘉義市街屋立面作有效改善，移除木構建築破損廢棄的附掛物，重現建築原貌，相關費用由市府全額支應，交趾陶藝師林添木故居(公明路安全帽店)，卸妝整修後「甩開違和與補釘」再現樸實質感，為公明路東門圓環再添濃濃木都氣氛。

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市長黃敏惠表示，1930年代嘉義市有1/10的人口依賴木業謀生，當時的嘉義市有「木材城市」的稱號。為了恢復過去木業的榮光，市府從「救老屋」開始，從103年推動「舊屋力」補助計畫，逐漸喚醒市民注意身旁毀壞的老木屋，進而吸引年輕人進駐去修繕它、運用它，目前市區裡已經有許多老舊木屋，經過年輕人進駐修繕經營後展現新的生命，今年首次執行「老屋卸妝」計畫，要幫老木屋卸除不該存在它立面的材料和附著物，也幫市容做調整，卸妝後的老屋重現原本的美，讓人驚艷。木都是一項文化工程，透過文化滲透力，焦點放在人、產業和都市上，市府努力把基本條件、環境架構好，自然就能產生的木文化的擴散效益。

文化局長盧怡君表示，老屋立面因為年久失修或不當修補、增建，造成建築立面佈滿各式各樣的補釘，甚至因為缺乏工匠、材料取得不易，屋主直接用鐵皮封住立面，嚴重影響市容觀瞻與建築維護，今年補助案特別選擇轉角街角、連棟建築、歷史景點及觀光亮點，讓卸妝老屋的美更容易被看見。

計畫主持人陳正哲說，老屋卸妝說來容易，執行難度非常高，例如「管線」，一間老屋內有各種不同類型、不同年代的管線，不僅需要美觀而且也要保證生活便利、線路通暢，還有老屋卸妝需要重新設計、配色，更可能需要移位；更重要的，招牌雨棚的高度位置大小，要符合與原本鄰居、店面住家的長久默契，不僅要幫老屋變美，更要為屋主兼顧人情處事的體貼，因此老屋卸妝不單單是工程，而是把美的概念透過不斷的溝通，送入了老屋與屋主的生活中。