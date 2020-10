南韓辣模申才恩(신재은,音譯)去年底嫁作人婦,喜愛在IG曬性感照的她,婚後尺度依舊令人咋舌,28日她貼出一張疑似下半身全裸的照片,大秀不科學骨盆腔,畫面頗震撼。

▲▼申才恩身材惹火,有「腰精女」封號。(圖/申才恩IG)

× ▲▼申才恩身材惹火,有「腰精女」封號。(圖/申才恩IG)

申才恩平躺床上,手拿上衣遮掩兩點,下體則是一絲不掛,只見她的腰身呈現「ㄦ」字形,肋骨、骨盆線條清晰,大胸細腰體態猶如一只葫蘆,讓人嘆為觀止。

申才恩在配文寫上:「

Do you like me

?」粉絲看到照片驚呼表示:「

」、「哇!真腰瘦」、「這身材太狂了」、「

我本來想大聲斥責的

」、「完美的胴體」!(編輯:楊穎軒)

▲申才恩腰身、臀部線條有種不真實感。(圖/申才恩IG)