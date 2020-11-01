北香湖光織影舞成功吸人潮　今晚最後亮燈

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北香湖光織影舞成功吸人潮　今晚最後亮燈

記者邱嘉琪/嘉義報導

calendar_today2020-11-01 12:48:41

▲北香湖「光織影舞」無人機閉幕倒數展演，壓軸秀出2021 CU圖案，相約明年再見。（圖/記者邱嘉琪攝）
▲北香湖「光織影舞」無人機閉幕倒數展演，壓軸秀出2021 CU圖案，相約明年再見。（圖/記者邱嘉琪攝）
10月1日登場的嘉義巿北香湖「光織影舞」藝術展，7座光影裝置藝術及湖面全台最大、最近的月亮成功吸引人潮，至10月31日結束前一晚參觀人次達到70萬，當晚特別推出無人機閉幕，壓軸秀出2021 CU圖案，相約明年再見，也提醒大家不要錯過11月1日最後一晚美麗夢幻的北香湖。
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全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」10月31日晚上推出長達8分鐘的無人機閉幕倒數展演，市長黃敏惠特別帶著母親黃鄭梅子到場與民眾共同欣賞。晚間8點，在眾人期盼下，無人機於「生命的色彩」展區升空，排列出2020、管樂等圖案，搭配炫目的雷射光，讓人驚呼連連，無人機最後畫下2021，向大家相約明年再見。
▲北香湖「光織影舞」開展一個月已吸引70萬人潮，11月1日晚間將畫下句點。（圖/記者邱嘉琪攝）
▲北香湖「光織影舞」開展一個月已吸引70萬人潮，11月1日晚間將畫下句點。（圖/記者邱嘉琪攝）
黃敏惠表示，康熙年間即存在的諸羅美景「北香秋荷」，隨著時代改變，湖色漸失，自己在前一任時與市府團隊積極規劃，把北香湖的美景找回來；今年再跨一步，利用北香湖場域舉辦光織影舞，更讓「北香湖公園」登上yahoo關鍵字熱搜第一名。黃敏惠也提到，因為北香湖公園環境對輪椅族友善，有身障朋友已經來過好幾次，讓她很感動。

▲湖面全台最大、最近的月亮為民眾拍照熱點。（圖/記者邱嘉琪攝）
▲湖面全台最大、最近的月亮為民眾拍照熱點。（圖/記者邱嘉琪攝）
觀光新聞處張婉芬處長表示，此藝術展至10月31日止已有來自全台各地超過70萬參觀人次。不少民眾更是重複造訪，顯示活動大獲好評、大家口耳相傳，吸引更多民眾再來，成功打響北香湖公園知名度。市府於展期安排工作人員協助導覽以及警察交管，並規劃接駁車，讓遊客觀展更為便利舒適，同時搭配10月安心旅遊加碼，旅館平日住房可達7成以上，連假期間更是幾乎爆滿。光織影舞不但點亮了嘉義市的夜，更帶動嘉義市觀光熱潮，也讓嘉義市的美好被看見。
▲北香湖「光織影舞」開展一個月已吸引70萬人潮，11月1日晚間將畫下句點。（圖/記者邱嘉琪攝）
▲北香湖「光織影舞」開展一個月已吸引70萬人潮，11月1日晚間將畫下句點。（圖/記者邱嘉琪攝）
光織影舞展期至11月1日，請民眾把握最後機會來嘉欣賞。市府也提醒民眾，人潮眾多時請務必戴上口罩、勤洗手，做好防疫工作，保護自己也保護他人。此外，至11月1日止漫遊西區、參觀光織影舞，搭配嘉義市住宿，還可參加雙重抽獎，詳細活動內容及參加抽獎方式請搜尋臉書粉專「Zoom In嘉義」 。
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