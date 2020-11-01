北香湖光織影舞成功吸人潮　今晚最後亮燈

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黃敏惠表示，康熙年間即存在的諸羅美景「北香秋荷」，隨著時代改變，湖色漸失，自己在前一任時與市府團隊積極規劃，把北香湖的美景找回來；今年再跨一步，利用北香湖場域舉辦光織影舞，更讓「北香湖公園」登上yahoo關鍵字熱搜第一名。黃敏惠也提到，因為北香湖公園環境對輪椅族友善，有身障朋友已經來過好幾次，讓她很感動。
觀光新聞處張婉芬處長表示，此藝術展至10月31日止已有來自全台各地超過70萬參觀人次。不少民眾更是重複造訪，顯示活動大獲好評、大家口耳相傳，吸引更多民眾再來，成功打響北香湖公園知名度。市府於展期安排工作人員協助導覽以及警察交管，並規劃接駁車，讓遊客觀展更為便利舒適，同時搭配10月安心旅遊加碼，旅館平日住房可達7成以上，連假期間更是幾乎爆滿。光織影舞不但點亮了嘉義市的夜，更帶動嘉義市觀光熱潮，也讓嘉義市的美好被看見。
光織影舞展期至11月1日，請民眾把握最後機會來嘉欣賞。市府也提醒民眾，人潮眾多時請務必戴上口罩、勤洗手，做好防疫工作，保護自己也保護他人。此外，至11月1日止漫遊西區、參觀光織影舞，搭配嘉義市住宿，還可參加雙重抽獎，詳細活動內容及參加抽獎方式請搜尋臉書粉專「Zoom In嘉義」 。