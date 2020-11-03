寵愛自己不能只保養臉部　女性身體私密處更需要好好照顧

現代女性比起以往，更懂得好好寵愛自己，因此除了平日勤擦保養品之外，進醫美診所打點門面，已是許多女性的生活日常。不過除了努力維持臉部的年輕緊實之外，也有越來越多女性更在意自己的身體保養。尤其隨著年紀增長、生產後，加上平日工作生活壓力大，私密處肌肉逐漸老化，所帶來生活上的各種不便，也讓許多女性開始更加重視私密處的保養。

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▲均媄診所醫師表示，隨著女性越來越注重自身的健康與幸福，女性走入診所，已經不只是單純施作臉部的醫美療程保養而已（圖／資料照片）

× ▲均媄診所醫師表示，隨著女性越來越注重自身的健康與幸福，女性走入診所，已經不只是單純施作臉部的醫美療程保養而已（圖／資料照片）

均媄診所醫師表示，隨著女性越來越注重自身的健康與幸福，女性走入診所，已經不只是單純施作臉部的醫美療程保養而已，越來越多女性還會透過醫師的專業諮詢，詢問關於私密處的保養，最常被問到的，就是私密處老化或乾澀的問題。

隨著女性體內膠原蛋白逐漸流失，不只是臉部肌膚會變得老化，陰道內部也是一樣。醫師指出，陰道老化主要原因，大部分來自於老化或是多次生產所造成，不過他們也觀察到，現代年輕女性往往因為工作壓力大，辦公室久坐缺乏運動，或是常常搬提重物，都會造成骨盆腔肌肉老化無力；此外，不少女性因為追求苗條身材，快速減重的後果，也造成荷爾蒙失調以及快速流失膠原蛋白與蛋白質，而導致提早出現陰道老化等問題，因此來診所詢問的女性年齡層，近年來逐漸下降。





若骨盆腔肌肉老化無力，往往就會伴隨漏尿或是出現排氣聲等困擾；再加上隨著荷爾蒙的減少，陰道少了黏膜分泌的保護，細菌感染的機會也增加，的確不少女性明顯感受到，這些大大小小的問題，不僅造成日常生活上諸多不便，甚至影響到與伴侶之間的互動，幸福感大幅降低。





均媄診所醫師建議現代女性，平日應養成固定運動的好習慣，即使坐在辦公室裡，也要記得定時起身活動一下，避免長時間久坐。坐著的時候，可以隨時隨地進行凱格爾運動，藉以主動式收縮肛門、陰道和尿道周圍肌肉，強化整體骨盆底肌肉的強度與張力。此外，強化核心肌群的運動也非常重要，在鍛鍊的過程中，可以加強腹部及骨盆腔肌肉，可以預防及改善老化程度。



▲均媄診所醫師建議現代女性，平日應養成固定運動的好習慣，即使坐在辦公室裡，也要記得定時起身活動一下，避免長時間久坐。（圖／資料照片）

× ▲均媄診所醫師建議現代女性，平日應養成固定運動的好習慣，即使坐在辦公室裡，也要記得定時起身活動一下，避免長時間久坐。（圖／資料照片）

均媄診所醫師表示，目前市面上也有專為女性設計的「薇薇電波」，目前全球已有69個國家使用，無須動刀與麻醉，普遍效果可持續半年至一年，適合給懂得寵愛照顧自己身體、追求生活滿意度的女性，作為年度加強保養。





不過醫師也提醒，若身上裝有心律調整器，以及目前正處於懷孕期、月經或是已有陰道感染的女性，就不適合選擇施打薇薇電波。此外，若是陰道已經嚴重老化，還是需要依賴手術縫合，所以醫師強調，一定要挑選信譽良好的診所，透過診所內專業醫師一對一的諮詢，不僅可以獲得正確的保養知識，也才能選擇最適合自己的方式，好好照顧自己的身體，提高生活品質，讓生活更加充滿幸福感。

▲均媄診所（圖／資料照片）