常常關節痛、下背痛？當心是乾癬在作怪！認識「乾癬性關節炎」

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乾癬屬全身性發炎疾病，也會影響全身多個重要器官，腦、心、肝、腎都恐遭殃。一名剛滿退休年齡的教授，多年前罹患乾癬，但當時病情尚屬輕度，皮膚病灶改善後便無積極規律回診。去年開始手腳、下背關節感到僵硬腫痛，就醫後確認是乾癬性關節炎，因為忽略規律回診，短短一年內不僅關節嚴重退化，手指關節扭曲變形，須以拐杖、輪椅代步，甚至體內的三高指數也超標，面臨心血管阻塞等風險。
臺灣乾癬暨皮膚免疫學會理事長蔡呈芳教授指出，乾癬屬於免疫疾病的一種，是全身性慢性發炎疾病，患者不但有外顯的皮膚症狀，連頭皮、指甲都可能有乾癬，連帶也會增加從頭到腳的共病風險。蔡呈芳教授補充，門診上最常見的共病就是乾癬性關節炎，約有3成的患者合併有乾癬性關節炎的狀況，特別是在頭皮、指甲與皮膚皺褶處有皮膚乾癬的患者，往往罹病風險更高，而大多數的患者都會出現指甲變形，若乾癬病人如果發現自己的指甲有凹陷、變形、甲床分離，同時發生關節疼痛如下背疼痛、香腸指、足底筋膜炎等問題，就需要懷疑是乾癬性關節炎。
蔡呈芳教授指出，乾癬患者的全身性發炎反應，更能造成粥狀動脈硬化的惡化，導致心肌梗塞或中風。根據過去研究顯示，乾癬患者的心臟病罹病率，較一般人高出1.3倍。蔡呈芳醫師提醒，若病友不採取積極治療，在共病的交互影響下，反而會讓乾癬的免疫問題成為體內的未爆彈。
乾癬治療依病灶嚴重度不同 照光類固醇生物製劑各司其功
林口長庚醫院皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠補充，乾癬是無法痊癒的疾病，採取正確的治療方式後，方能抑制疾病持續惡化。傳統治療以類固醇及口服藥物為主，但目前健保已給付生物製劑，相較於傳統治療可以直接抑制發炎反應效果更精準。
黃毓惠醫師指出，乾癬患病面積將病情分為輕度、中度及重度三個等級。輕度是指病灶範圍小於全身面積 3%，中度是指病灶範圍占全身面積的3~10%，而重度則是病灶範圍大於全身面積的 10%。在治療上，中度及嚴重型的乾癬患者，一開始會提供照光以及口服藥治療，若患者已經合併乾癬性關節炎，這些治療僅能控制關節的疼痛，對關節破壞本身無法起到幫助。
黃毓惠解釋，生物製劑作用在於標的免疫系統的特定環節以達到治療目的，並且改善皮膚症狀，亦可幫助預防共病發生，有助延緩關節破壞，減少關節變形機率。而生物製劑對於肝腎負擔較小，安全性相對較高。醫師提醒，每個人適合療法不盡相同，建議患者可針對自身的狀況與主治醫師討論適合的治療方式。
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