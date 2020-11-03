商戰狂人對決政壇老將！川普、拜登「領導特質」大不同

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美國《大西洋》雜誌曾在 2016 年川普競選總統時分析其個人性格，過去曾在商業上和川普合作過的人形容「他是一個固執的談判者」不願意任何是妥協，即使是最微小的細節。而從平常的行為來看，川普好像時刻知道自己在被觀察，就像在擁有許多觀眾的舞台上；如果說本質上，人類都是社會行為者，那川普必定是其中的「超人」。
川普早在當總統前就外界被質疑是否真有能力承擔大任，包括根本不了解官僚運作、國際局勢、美國內政，還有他犀利的言語可能帶來的社會衝突。然而過去 4 年，川普作為非典型政治人物，可以說讓輕視他的對手吃足了苦頭。在美中貿易戰，川普寧願「殺敵一萬，自損三千」而且不承認「自損」的戰略，真的迫使中國退讓，利用對立推動美國國際上的盟友合作，可能是強調開放的左派政黨較難達成的成果。
《大西洋》分析，川普在 5 大性格類型展現上，有著極高的外向性（ Extroversion ）但非常低的親和性（ Agreeableness ），這代表他擁有社交的熱情，迫切尋求獎勵，但他缺乏關心他人的同理心，且無法保持謙遜，川普會是個充滿動力、激進的總統，但不會那麼在乎事實真相與否。川普特殊的地方在於，雖然他親和性很低，但川普喜愛受到社會關注，讓他願意當個好老爸、康慨大方的老闆，甚至開支票讓罹癌的男童去享受人生。總結來說，川普是個對自己充滿自信，絕不願認錯，而且熱愛表演的人。
川普最為民主黨人詬病的是他激起族群對立的言論，川普不斷淡化種族主義的社會問題。總統辯論會上，川普也不願批評激進白人主義，即使反種族歧視「 Black Lives Matter 」示威都燒到白宮門口了也一樣，這引起選民很大的不滿。面對種族歧視的批評聲浪，「絕不認錯」的川普甚至自稱「我為黑人做的恐怕只有林肯總統能超越！」
美國 COVID-19 疫情至今（ 3 ）日累計共例、其中 例死亡，美國慘烈的疫情加上隨之而來的秋冬第二波感染，讓川普不斷被民眾攻擊。川普拒絕認錯的個性也體現在防疫過程中，一開始全世界對突如其來的病毒了解甚少，因此川普輕忽的將它稱為「流感」（ flu ），隨著確診人數不斷攀升，川普在多個場合、白宮疫情簡報會上，將 COVID-19 稱為「中國病毒」（ China Virus ），歸咎於最早的疫情爆發地。
最有趣的是川普在 10 月初和妻子梅蘭尼亞一同確診，多名白宮記者、幕僚也相繼感染。但川普仍舊維持自己「強人」的形象，住院期間不斷更新推特上傳自己的工作照，出院「回宮」還特地剪了一隻氣勢磅礴的影片。川普不會大改防疫政策，因為他更重視經濟，同時大改變也代表過去的自己是錯的，所以他將自己塑造成戰勝敵人的超級英雄一般，讓選民熱情相信「川普＝希望」。
川普甚至在造勢場合上對著支持者大喊：「病毒讓我感覺像個超人！」
從川普過去 4 年的表現，可以看到他做為商人反復無常的態度，不論是在對外協議的談判，還是經濟政策。川普另一個執政特色在他今年（ 2020 ）首場總統辯論會上也表現得淋漓盡致：採取攻擊、不停攻擊，直到對方受不了。未來 4 年若川普繼續執政，或許會在人們覺得已經摸透了他的模式的某些時刻，川普又出其不意的採取行動。
「永不放棄」的政壇老將拜登
2020 年是拜登政治生涯第三度投入總統大選，他 30 歲時即以美國史上第二年輕的參議院踏入政壇，同年聖誕痛失愛妻、幼女，在兒子們的病床前完成就職宣誓。在他漫長的政治路途上，他曾經於 1987 年有意參選總統但爆出論文抄襲問題而退出，1988 年頭部動脈瘤破裂，大病一場而無力參選。
2008 年拜登又再次投入黨內初選，但當時由歐巴馬（ Barack Obama ）出現，拜登後來成為其副手，擔任 2 屆 8 年的副總統。豐富的政治資歷加上歐巴馬加持的少數族裔支持，拜登原本計畫競選，但 2015 年拜登的長子博（ Beau Biden ）罹患腦癌逝世，這讓拜登深受打擊，取消 2016 年投入選戰的計畫。
拜登曾經在今年 1 月的《 NBC 》新聞節目上表示，自己更希望是由長子來選總統。一個老父親帶著眼淚說道「這不是玩笑話，博才應該是競選總統的那個人，不是我。每天早上醒來我都會問自己：『博，他會以我為傲嗎？』」
拜登在家庭的形象是個好爸爸、好爺爺，而在政治上，他稱不上是出色，甚至被認為有點搖擺不定。年輕時的參議員拜登，雖然說自己理解少數族裔受到的不平等待遇，卻也支持南方的黑白隔離政策；1994 年強力支持的《暴力犯罪防治法案》，導致更多的少數族裔入獄。在外交政策上，老布希時期的國防部長蓋茨（ Robert Gates ）批評，拜登從政過去 40 年幾乎所有外交政策、國安議題都是錯的。
今年民主黨內初選，有富豪彭博（ Michael Bloomberg ）、亞裔企業家楊安澤（ Andrew Yang ）、左翼進步派參議員桑德斯（ Bernard Sanders ）等人，拜登雖然是熟面孔但一開始卻沒有激起什麼熱情。其他競爭對手有明顯的特色，也有各自的缺點，比如知名度不足、太過激進，最後中間路線的拜登成為民主黨的共識。
在種族議題上，拜登選了賀錦麗（ Kamala Harris ）當副手，請出前搭檔歐巴馬站台，大力拉攏少數族裔選票，同時表態要改革警察執法過當，他說道「我競選就是為了緩解這個時代的種族分裂」承諾要擺脫川普造成的社會撕裂「找回美國的靈魂」。
不像川普出院回到白宮立刻脫罩，拜登幾乎在每個造勢場合都有配戴口罩，並在造勢場合上強調戴口罩的重要性，凸顯川普的防疫失敗。美國免疫學家、白宮冠狀病毒工作小組成員弗契（ Anthony Fauci ）接受《華盛頓郵報》訪問時，認為拜登會比川普還「認真看待疫情」引起川普和幕僚團隊的不滿。
拜登在接受美國公共廣播電台（ NPR ）訪問時，他非常重視戴口罩的重要性，這樣才能保護自己也保護週遭鄰居，甚至早幾個月戴口罩可以拯救無數生命。拜登競選官網上的防疫時程表，也寫道若成功執政，將會尊重科學的專業建議，確保公衛人員了解政策，以及恢復民眾對政府的信任、資訊透明和責任。
第一項即是大改川普慘烈的措施，確保每個美國人都能接受免費的篩檢；長期改善美國醫療人員防護設備（ PPE ）短缺的問題；建立在科學基礎上，提供各個學校、企業、機關明確的防疫指南；有效且公平的分配治療藥物、疫苗；保護高危險的老年族群；重建川普取消的防疫措施，包括川普 2018 年關閉的白宮國家安全委員會全球健康安全和生物防禦局（ White House National Security Council Directorate for Global Health Security and Biodefense ）；與州長、市長合力推動強制戴口罩的政策。
相比川普用指責中共、退出國際組織的策略，以推動印太－北約戰略，或是強迫聯合國（ UN ）體系組織改革，拜登在選前就承諾會在就職第一天，立刻重新加入世界衛生組織（ WHO，川普稱要在 2021 年 7 月退出）。拜登希望保持開放的態度，加強國際間的合作，對拜登來說美國最大的威脅仍是俄羅斯，而不是快速崛起的中國。拜登較為平穩的路線或許沒辦法立刻改變美國內外的問題，但至少和川普相比，能夠減緩不斷惡化的社會分歧。
拜登在選舉期間爆出的最大爭議，是次子杭特（ Hunter Biden ）筆記型電腦據稱送修，意外流出個人不雅照，以及父子倆涉及與烏克蘭能源公司 Burisma 、中國企業之間的交易。雖然最先報導這則醜聞的是小報（ tabloid ）《紐約郵報》（ New York Post ）且消息來源是川普的私人律師、前和黨紐約市長朱利安尼，因此可信度受到質疑，遭到各社群平台封殺。
社群平台的限制反倒讓爭議發酵，共和黨人們追著拜登猛打，但拜登作為一個政壇老將，高明的選擇保持低調，不反擊也不澄清，避免引起爭議、鞏固自己領先的民調，大力批評川普的缺點。美國媒體推測，民主黨近期的意識形態飄忽不定，唯一能確定的是拜登在政治光譜的中間，不太可能會像川普那樣極端。