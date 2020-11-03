MINI Cooper/Cooper S 傳奇典藏版 148 萬元起上市

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MINI Cooper/Cooper S 傳奇典藏版 148 萬元起上市

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calendar_today2020-11-03 23:55:01

MINI Cooper/Cooper S 傳奇典藏版 148 萬元起上市
▲ MINI Cooper/Cooper S 傳奇典藏版 148 萬元起上市
MINI 掀背車系全新推出「傳奇典藏特仕版」，包含 MINI Cooper精工典藏版與 MINI Cooper S傳奇致敬版，升級總價值超過 17 萬元的質感內裝與創新科技配備。
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MINI Cooper三門/五門掀背精工典藏版優惠升級 Cross Punch 真皮內裝、MINI Yours跑車式真皮方向盤、MINI整合式數位儀錶、無線 Apple CarPlay整合系統與 MINI原廠中文導航系統；MINI Cooper S 三門掀背傳奇致敬版優惠升級跑車化 Steptronic七速雙離合器自手排變速箱（含換檔撥片）、Dinamica 麂皮/真皮內裝、JCW跑車式真皮方向盤、MINI整合式數位儀錶、無線Apple CarPlay整合系統與 MINI原廠中文導航系統。
全新 MINI掀背車系傳奇典藏版建議售價 148 萬元起，即日進駐 MINI 全台展示中心。

MINI Cooper S傳奇致敬版升級跑車化 Steptronic 七速雙離合器自手排變速系統（含換檔撥片）。
MINI Cooper S傳奇致敬版升級跑車化 Steptronic 七速雙離合器自手排變速系統（含換檔撥片）。
MINI Cooper S 3-Door 傳奇致敬版

全新 MINI Cooper S 3-Door傳奇致敬版升級搭載跑車化 Steptronic七速雙離合器自手排變速箱並配備換檔撥片，緊湊綿密的換檔過程，帶來運動感十足的動力轉換，強化 MINI與生俱來的go-kart般駕馭樂趣；搭配採打孔真皮與加厚處理握桿設計的 John Cooper Works跑車式真皮方向盤。以 Dinamica 麂皮/真皮內裝材質打造的 John Cooper Works賽車型座椅，筒形設計提供絕佳的支撐性與包覆性，搭配賽車椅獨有的整合式頭枕，輔以遍佈座椅與方向盤的紅色縫線，再現當年 MINI Cooper S於蒙地卡羅拉力賽奪冠的熱血激情。

MINI Cooper精工典藏版與 MINI Cooper S傳奇致敬版皆升級 MINI整合式數位儀錶。
MINI Cooper精工典藏版與 MINI Cooper S傳奇致敬版皆升級 MINI整合式數位儀錶。
MINI Cooper 3-Door/5-Coor精工典藏版

MINI Cooper 3-Door/5-Door精工典藏版座艙空間以 Cross Punch 真皮內裝與 MINI Yours跑車式真皮方向盤所打造，Cross Punch真皮內裝座椅肩部與腿部支撐處採菱格紋打孔處理，宛如牛津鞋上的精緻雕花，佐以麂皮滾邊，盡顯質感細膩的英式風格；質地柔軟的 Walknappa真皮與亮銀色縫線手工縫製而成的 MINI Yours跑車式真皮方向盤，結合 Piano Black高光澤飾板及方向盤下緣 MINI Yours專屬徽飾。

MINI Cooper精工典藏版與 MINI Cooper S傳奇致敬版皆升級 MINI原廠導航系統與無線Apple CarPlay整合系統。
MINI Cooper精工典藏版與 MINI Cooper S傳奇致敬版皆升級 MINI原廠導航系統與無線Apple CarPlay整合系統。
MINI Cooper S 3-Door傳奇致敬版與 MINI Cooper 3-Door/5-Door精工典藏版全新搭載 MINI整合式數位儀錶、6.5吋觸控螢幕結合原廠中文導航系統與無線Apple CarPlay整合系統、以及 MINI Connected智慧互聯駕駛─智能緊急求助功能與遠距售後服務。

MINI Cooper S傳奇致敬版升級 JCW跑車式真皮方向盤。
MINI Cooper S傳奇致敬版升級 JCW跑車式真皮方向盤。
MINI Cooper精工典藏版升級 MINI Yours跑車式真皮方向盤。
MINI Cooper精工典藏版升級 MINI Yours跑車式真皮方向盤。
MINI Cooper S傳奇致敬版升級 Dinamica麂皮真皮內裝。
MINI Cooper S傳奇致敬版升級 Dinamica麂皮真皮內裝。
MINI Cooper 精工典藏版升級 Cross Punch真皮內裝。
MINI Cooper 精工典藏版升級 Cross Punch真皮內裝。
MINI Cooper精工典藏版與 MINI Cooper S傳奇致敬版皆升級 MINI Connected智能緊急求助功能與遠距售後服務。
MINI Cooper精工典藏版與 MINI Cooper S傳奇致敬版皆升級 MINI Connected智能緊急求助功能與遠距售後服務。
MINI掀背車系傳奇典藏版建議售價

MINI Cooper 3-Door精工典藏版：148萬

MINI Cooper 5-Door精工典藏版：152萬

MINI Cooper S 3-Door傳奇致敬版：172萬

MINI全台展示中心】

　

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台北市中山區松江路375號

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桃園市桃園區文中路736號

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