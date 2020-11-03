▲ MINI Cooper/Cooper S 傳奇典藏版 148 萬元起上市

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全新 MINI掀背車系傳奇典藏版建議售價 148 萬元起，即日進駐 MINI 全台展示中心。
MINI Cooper S 3-Door 傳奇致敬版
全新 MINI Cooper S 3-Door傳奇致敬版升級搭載跑車化 Steptronic七速雙離合器自手排變速箱並配備換檔撥片，緊湊綿密的換檔過程，帶來運動感十足的動力轉換，強化 MINI與生俱來的go-kart般駕馭樂趣；搭配採打孔真皮與加厚處理握桿設計的 John Cooper Works跑車式真皮方向盤。以 Dinamica 麂皮/真皮內裝材質打造的 John Cooper Works賽車型座椅，筒形設計提供絕佳的支撐性與包覆性，搭配賽車椅獨有的整合式頭枕，輔以遍佈座椅與方向盤的紅色縫線，再現當年 MINI Cooper S於蒙地卡羅拉力賽奪冠的熱血激情。
MINI Cooper 3-Door/5-Coor精工典藏版
MINI Cooper 3-Door/5-Door精工典藏版座艙空間以 Cross Punch 真皮內裝與 MINI Yours跑車式真皮方向盤所打造，Cross Punch真皮內裝座椅肩部與腿部支撐處採菱格紋打孔處理，宛如牛津鞋上的精緻雕花，佐以麂皮滾邊，盡顯質感細膩的英式風格；質地柔軟的 Walknappa真皮與亮銀色縫線手工縫製而成的 MINI Yours跑車式真皮方向盤，結合 Piano Black高光澤飾板及方向盤下緣 MINI Yours專屬徽飾。
MINI Cooper S 3-Door傳奇致敬版與 MINI Cooper 3-Door/5-Door精工典藏版全新搭載 MINI整合式數位儀錶、6.5吋觸控螢幕結合原廠中文導航系統與無線Apple CarPlay整合系統、以及 MINI Connected智慧互聯駕駛─智能緊急求助功能與遠距售後服務。
MINI掀背車系傳奇典藏版建議售價
MINI Cooper 3-Door精工典藏版：148萬
MINI Cooper 5-Door精工典藏版：152萬
MINI Cooper S 3-Door傳奇致敬版：172萬
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