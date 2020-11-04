以科技延續經典，BMW 530i M Sport

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

以科技延續經典，BMW 530i M Sport

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-11-04 08:55:01

以科技延續經典，BMW 530i M Sport
▲ 以科技延續經典，BMW 530i M Sport
經過近半世紀的淬煉，BMW 5系列早已成為車壇中最著名的中大型房車之一。比 3系列格局再成熟一些，玩性卻不打折扣的定位，也讓它成為經典車系。本次試駕的小改款 530i M Sport 除了延續此精神，更透過 48V 輕油電等、Apple CarKey 等新穎科技錦上添花。
我是廣告 請繼續往下閱讀
BMW 530i M Sport 建議售價 339 萬起。
BMW 530i M Sport 建議售價 339 萬起。
從外觀看去，小改款在本就成熟內斂的外觀設計上，再做一些細部雕琢，包含重新設計的頭尾燈和前後保桿；本次試駕的 530i M Sport 還標配 M Sport 空力套件、M 款輪圈、煞車卡鉗、車側 M 標識等個性化元素，讓這車不過於囂張，但足以展現跑房車身份。內裝維持新世代 BMW 一貫的設計鋪陳，試駕車的黑色真皮與木紋飾板符合主管房車的調性，方向盤上的 M 標識則隨時提醒駕駛這台車的功力深厚。一點可惜的是，天窗只有前座可以享受到，全景天窗要到 5系列 Touring 才有。
小改款在本就成熟內斂的外觀設計上，再做一些細部雕琢，包含重新設計的頭尾燈和前後保桿。
小改款在本就成熟內斂的外觀設計上，再做一些細部雕琢，包含重新設計的頭尾燈和前後保桿。
M 款空力套件不過於囂張，但足以展現跑房車身份。
M 款空力套件不過於囂張，但足以展現跑房車身份。
5系列內裝內斂又不失科技感。
5系列內裝內斂又不失科技感。
試駕車選配 Nappa 菱格紋真皮，不過標配的 Dakota 真皮已經非常舒服。
試駕車選配 Nappa 菱格紋真皮，不過標配的 Dakota 真皮已經非常舒服。
後座空間唯一可挑剔的，是中央隆起，但這也是後驅車共通特性。
後座空間唯一可挑剔的，是中央隆起，但這也是後驅車共通特性。
後車廂標配電動啓閉車箱蓋、一鍵式椅背傾倒。
後車廂標配電動啓閉車箱蓋、一鍵式椅背傾倒。
功力是否深厚，要上路才知道。首先，TwinPower Turbo 直列四缸引擎有 252 hp/350 Nm 的出力，48V 輕油電系統在全油門加速時還可額外提供 11 匹馬力，填補了渦輪喚醒前的空窗期，讓動力幾乎是隨傳隨到。再來，530i M Sport 提供 Sport、Comfort、EcoPro、Individual 等駕馭模式，Sport 模式不像 3系列那般激進，但靈敏的油門與換檔反應，以及 BMW 一貫的精準操控與經典的後驅配置，讓這台近五米長的房車依然娛樂性十足。如果你是限量 300 台首發版車主，將擁有電子懸吊系統，實際體驗後，發覺這套系統不論 Comfort 或 Sport 模式，都沒忘了主管房車該有的舒適，但還是保有一定程度的路面資訊和側傾抑制。

小改款 5系列依然娛樂性十足，同時保有主管房車的舒適。
小改款 5系列依然娛樂性十足，同時保有主管房車的舒適。
TwinPower Turbo 直列四缸引擎有 252 hp/350 Nm 的出力，48V 輕油電系統在全油門加速時還可額外提供 11 匹馬力。
TwinPower Turbo 直列四缸引擎有 252 hp/350 Nm 的出力，48V 輕油電系統在全油門加速時還可額外提供 11 匹馬力。
標配 M 款真皮多功能方向盤。
標配 M 款真皮多功能方向盤。
標配 Steptronic 運動化八速手自排。提供 Sport、Comfort、EcoPro、Individual 等駕馭模式。
標配 Steptronic 運動化八速手自排。提供 Sport、Comfort、EcoPro、Individual 等駕馭模式。
Individual 模式可單獨調整避震、轉向、引擎、變速箱反應。
Individual 模式可單獨調整避震、轉向、引擎、變速箱反應。
48V 系統除了性能的加分，還有改善引擎的靜肅性。這包含高速滑行與怠速熄火，引擎再啟動的細膩度。停紅燈前夕，車速低於 15 km/h 就會提早關閉引擎系統，再啟動時，只聽得到引擎室傳來快速的點火聲，惱人的震動已經消弭到可以輕易忽略的程度。在 Comfort 與 EcoPro 模式下，25km/h 與 160km/h 之間鬆開油門，引擎就會進入休止狀態，此時引擎再啟動還比靜止啟動時更難察覺。簡言之，先前坐進非輕油電車種或是較早期的輕油電，總會先關閉怠速熄火功能，來到小改款 5系列，使用意願確實大為提升。

5系列擁有完整的智慧駕駛輔助功能，圖資完整顯示在數位儀表上。滑行時引擎是否進入休止狀態，可以從右側轉速錶查看。
5系列擁有完整的智慧駕駛輔助功能，圖資完整顯示在數位儀表上。滑行時引擎是否進入休止狀態，可以從右側轉速錶查看。
530i M Sport 首發版標配 19 吋 Y 輻輪圈。
530i M Sport 首發版標配 19 吋 Y 輻輪圈。
530i 標配智慧 LED 頭燈，附 Glare-free 光型變化功能。
530i 標配智慧 LED 頭燈，附 Glare-free 光型變化功能。
LED 尾燈比小改前更立體。
LED 尾燈比小改前更立體。
忘記帶鑰匙和忘記帶手機，誰機率比較高？小改款 5系列另一項更新，就是智慧 Comfort Access 免鑰匙系統新增讓 iPhone 變成車鑰匙的 Apple CarKey 功能。在人手一機的低頭族時代，車主邊走向車邊滑手機時，就可以順手把手機貼在門把上，5系列就解鎖了。如果身上就有車鑰匙，此功能或許派不上用場；但如果忘記帶鑰匙，此時手機就變成備用鑰匙了。此外，親朋好友臨時需要用車，也可以透過 iMessage 分享鑰匙。

智慧 Comfort Access 免鑰匙系統新增讓 iPhone 變成車鑰匙的 Apple CarKey 功能。
智慧 Comfort Access 免鑰匙系統新增讓 iPhone 變成車鑰匙的 Apple CarKey 功能。
標配 12.3 吋全數位儀表。
標配 12.3 吋全數位儀表。
12.3 吋觸控中央螢幕支援無線 Apple CarPlay。
12.3 吋觸控中央螢幕支援無線 Apple CarPlay。
標配車況抬頭顯示器，可顯示 Google Maps 以及原廠導航圖資。
標配車況抬頭顯示器，可顯示 Google Maps 以及原廠導航圖資。
如今消費者胃口雖偏向休旅車，許多買家還是心繫著 BMW 5系列、Mercedes-Benz E-Class 這些極具代表性的中大型豪華房車。這背後的原因，有一部分是因為這類車款帶給買家事業有成、成熟穩重的附加形象。小改款 5系列透過 48V 技術，同時強化了豪華房車該有的細膩度與 BMW 聞名的性能表現，也算成功扛起 5系列招牌。也難怪總代理汎德有信心 5系列今年可以繳出超過 1,500 台的成績。
總代理汎德同步引進 520i M Sport Touring 旅行車款。
總代理汎德同步引進 520i M Sport Touring 旅行車款。
530i 以上車型標配 harman/kardon 音響系統。
530i 以上車型標配 harman/kardon 音響系統。
天窗只有前座可以享受到，全景天窗要到 5系列 Touring 才有。
天窗只有前座可以享受到，全景天窗要到 5系列 Touring 才有。
關鍵字

    延伸閱讀

    我是廣告 請繼續往下閱讀

    NOW民調中心

    台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

    台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

    繼續作答
    票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

    票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

    繼續作答
    統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

    統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

    繼續作答
    我是廣告 請繼續往下閱讀
    campaign即時
    推薦閱讀