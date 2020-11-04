▲ 以科技延續經典，BMW 530i M Sport

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從外觀看去，小改款在本就成熟內斂的外觀設計上，再做一些細部雕琢，包含重新設計的頭尾燈和前後保桿；本次試駕的 530i M Sport 還標配 M Sport 空力套件、M 款輪圈、煞車卡鉗、車側 M 標識等個性化元素，讓這車不過於囂張，但足以展現跑房車身份。內裝維持新世代 BMW 一貫的設計鋪陳，試駕車的黑色真皮與木紋飾板符合主管房車的調性，方向盤上的 M 標識則隨時提醒駕駛這台車的功力深厚。一點可惜的是，天窗只有前座可以享受到，全景天窗要到 5系列 Touring 才有。
功力是否深厚，要上路才知道。首先，TwinPower Turbo 直列四缸引擎有 252 hp/350 Nm 的出力，48V 輕油電系統在全油門加速時還可額外提供 11 匹馬力，填補了渦輪喚醒前的空窗期，讓動力幾乎是隨傳隨到。再來，530i M Sport 提供 Sport、Comfort、EcoPro、Individual 等駕馭模式，Sport 模式不像 3系列那般激進，但靈敏的油門與換檔反應，以及 BMW 一貫的精準操控與經典的後驅配置，讓這台近五米長的房車依然娛樂性十足。如果你是限量 300 台首發版車主，將擁有電子懸吊系統，實際體驗後，發覺這套系統不論 Comfort 或 Sport 模式，都沒忘了主管房車該有的舒適，但還是保有一定程度的路面資訊和側傾抑制。
48V 系統除了性能的加分，還有改善引擎的靜肅性。這包含高速滑行與怠速熄火，引擎再啟動的細膩度。停紅燈前夕，車速低於 15 km/h 就會提早關閉引擎系統，再啟動時，只聽得到引擎室傳來快速的點火聲，惱人的震動已經消弭到可以輕易忽略的程度。在 Comfort 與 EcoPro 模式下，25km/h 與 160km/h 之間鬆開油門，引擎就會進入休止狀態，此時引擎再啟動還比靜止啟動時更難察覺。簡言之，先前坐進非輕油電車種或是較早期的輕油電，總會先關閉怠速熄火功能，來到小改款 5系列，使用意願確實大為提升。
忘記帶鑰匙和忘記帶手機，誰機率比較高？小改款 5系列另一項更新，就是智慧 Comfort Access 免鑰匙系統新增讓 iPhone 變成車鑰匙的 Apple CarKey 功能。在人手一機的低頭族時代，車主邊走向車邊滑手機時，就可以順手把手機貼在門把上，5系列就解鎖了。如果身上就有車鑰匙，此功能或許派不上用場；但如果忘記帶鑰匙，此時手機就變成備用鑰匙了。此外，親朋好友臨時需要用車，也可以透過 iMessage 分享鑰匙。
如今消費者胃口雖偏向休旅車，許多買家還是心繫著 BMW 5系列、Mercedes-Benz E-Class 這些極具代表性的中大型豪華房車。這背後的原因，有一部分是因為這類車款帶給買家事業有成、成熟穩重的附加形象。小改款 5系列透過 48V 技術，同時強化了豪華房車該有的細膩度與 BMW 聞名的性能表現，也算成功扛起 5系列招牌。也難怪總代理汎德有信心 5系列今年可以繳出超過 1,500 台的成績。