【健康藥知道】抗生素小知識：發霉竟是細菌殺手？抗生素副作用和服用禁忌有哪些

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盤尼西林竟然是從黴菌發現？抗生素是怎麼發明的？
微生物雖然是病菌傳播媒介，也是現代醫藥進展最重要的基石之一，抗生素的發現便與黴菌有關。藥師甘誼文說明，過去傳染病蔓行時代，抗生素是公共衛生一大利器，不但使細菌無法繼續傳播，也使得人類的死亡率下降。最早被發現的抗生素來自盤尼西林（Penicillin）也就是青黴素，它可藉由破壞細菌的細胞壁，達到抑制細菌繁殖，不僅有效對抗疾病，甚至在戰爭中起到重要作用。
盤尼西林的發現與英國弗萊明爵士（Sir Alexander Fleming）有關，他注意到培養皿發霉導致金黃色葡萄球菌死亡，遂開啟以黴菌殺死細菌的研究，爾後與牛津大學病理學教授佛洛里（Howard Walter Florey）與德國生化學家柴恩爵士（Sir Ernst Boris Chain）共同研究，提出分離與濃縮青黴素的方法，三人因此獲得1945年的諾貝爾醫學獎，也開啟後續抗生素領域的發展。
當時正值第二次世界大戰，各國士兵經常要面臨傷口感染與併發症死亡的風險。美國及英國遂開始大量製造盤尼西林，解決士兵傷口感染死亡的問題。一般認為，同盟國在二戰中獲勝不只有武器、裝備、戰略等因素，盤尼西林的發明也是重要關鍵。
遵照醫囑用藥避免抗藥性？服用抗生素不能配什麼？
抗生素雖是對抗細菌與疾病的利器，但可能的抗藥性與副作用風險仍然存在。甘誼文指出，抗生素是需要醫師處方的藥物，服用抗生素期間一定要記得不可以自行停藥，一般醫師會按照症狀開立7至14天的療程，必須要完整服用完畢才能達到治療效果，若治療過程中有察覺自身症狀好轉，也不應自行停藥。
甘誼文說明，抗生素常見副作用包含腸胃不適、皮膚起紅疹，無論是抗生素本身的副作用，或是本身對抗生素過敏，都要盡早與醫師溝通是否換藥，千萬不要輕易自行停藥。雖然細菌在抗生素作用下會死亡，但有些細菌特別頑強，遇到抗生素反而會產生突變，若沒有按照醫囑服藥，日後再服用同樣的抗生素就無法殺死細菌。此外，抗生素也勿與茶、咖啡、果汁、牛奶一起服用，避免引發交互作用。
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