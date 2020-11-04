長榮命案痛定思痛　潘文忠令大學2周內建立巡查熱點

長榮女大生命案另校園安全問題浮上檯面，教育部長潘文忠今（4）日也在部務會報上宣布，已要求各大專校院立即於2週內，主動與轄區派出所研商校園周邊至少3處巡查熱點。另外，也持續擴大與交通部合作的幸福小巴、幸福小黃計畫，尤其是偏遠地區學校，如有公車駛入校園或學生賃居地區需求，可向教育部或地方政府提出。

我是廣告 請繼續往下閱讀

潘文忠表示，教育部在3日再正式發函至全國各級學校與各縣市政府，提醒強化校安，針對校園內外安全疑慮處所，規劃安全路線、建立校園安全地圖，進行公告、修正及宣導。校內外偏僻及陰暗處需設置照明、感應設備或監視系統，校外相關設備需積極與鄉鎮區公所協調辦理。每日應定時及不定時排定校園安全維護人員巡查路線，含校園內外有安全疑慮熱點處所及時段。

另外潘文忠進一步說明，全國高中職以下學校在107年完成全國熱點巡邏網並滾動修正熱點，3日也發函請各大專校院依照該模式，透過「定期聯繫會議」及「維護校園安全支援約定書」，與警政單位、縣市政府密切合作，學校將與轄區派出所共同建立校園周邊危險處「巡查熱點」，並針對校園廣大、地處偏遠的大專校院，加強巡邏查察。





同時教育部要求各大專校院立即於2周內，主動與轄區派出所研商校園周邊至少3處巡查熱點，將巡查熱點資料函送轄區八大校園安全資源中心，讓該中心彙整報部。自109學年第2學期起，也請各大專校院與轄區派出所持續建立或修正熱點，並於開學起3周內函報至轄區八大校園安全資源中心，由該中心彙整後10日內報部，以有效掌握校園周邊狀況，積極維護師生安全。





潘文忠表示，教育部也將除持續推動擴大「公車進校園計畫」，並協助偏遠地區學校申請導入交通部幸福巴士及幸福小黃計畫，未來各大專院校，尤其是偏遠地區學校，如有公車駛入校園或學生賃居地區需求，或欲導入偏鄉幸福巴士或幸福小黃，可向教育部或地方政府提出。

最後，潘文忠強調，會提醒並督導各級學校，落實各項校安措施與規範，切勿輕忽可能的危險，針對可改善處須積極預防，學校如有校園安全相關設備之需求，教育部會列為優先補助，「要避免這樣的遺憾再次發生，多做一點總是沒錯，師生的安全絕對是推動教育的第一優先工作。」