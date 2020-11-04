美總統大選戰況分析　李兆立：鐵鏽帶4州成最大看點之一

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兩位候選人在票數還未完全計算結束，雙方陣營都宣布勝選。川普陣營宣布準備勝選時，仍以 213 票落後 238 票。李兆立分析，兩方都有認為會獲勝的理由，川普在關鍵的搖擺州中，除了亞利桑那州、明尼蘇達州，都確定拿下或是暫時領先，因此對川普來說他有底氣下令停止計票宣布獲勝；拜登認為自己還在贏的路上，原因是這次選舉有近 1 億人完成提前投票，其中有 6 千萬票是透過郵寄，所以拜登才會說在關鍵州，寄送過程的郵寄選票會帶來勝選。
四大關鍵州「鐵鏽帶」
李兆立指出這次選舉有 4 大關鍵州為看點：俄亥俄州、威斯康辛州、賓州、密西根州，這 4 個州同時也被稱為鐵鏽帶（ Rust Belt ），除了這些搖擺州，值得關注的還有還有尚未寄到的通訊投票。台灣時間晚間 4 點左右，在賓州川普以 55% 領先拜登 43%；威斯康辛州，川普以 51% 領先拜登 43%；密西根州，川普以 53% 領先拜登 46%。
李兆立分析，這 4 州以重工業為主的鐵鏽帶過去傾向民主黨，但在 2016 年轉為支持川普。今年鐵鏽帶的選舉結果將會反映選民是否覺得過去 4 年生活有沒有改善。另一方面，先前的預測認為，因為疫情帶來的經濟衝擊，或者說這些州可能經濟沒有起色，而有可能倒向民主黨。
李兆立指出，這些州沒有如預期倒向民主黨可能有兩個原因：第一，雖然上屆選舉這些州投給川普，但 4 個州中有 3 個州州長為民主黨人，因此經濟成長、疫情防疫好壞不能完全歸咎於特定政黨。比如密西根、威斯康辛，這 2 個州長都是在川普上任後才由紅轉藍，而在這 2 個州在防疫初期採取強硬的措施，導致許多人無法外出工作，上街抗議州長，出現經濟、防疫的拉鋸。
第二，疫情沒有讓大家改投給拜登的原因是，美國人重視疫情的程度有黨派之分。民調顯示，共和黨的關鍵字順序分別是：經濟、安全，再來才是防疫；而民主黨則是防疫最優先，接著才是公平正義、氣候變遷。因為雙方選民差距之大，所以無法直接說共和黨選民會因為疫情倒戈。
同時，疫情帶給各階級、地區的衝擊也有差異，鄉村、工人階級可能比起疫情更重視經濟。所以可以看見在川普領先的幾個州內，如賓州費城、匹茲堡等大城市都是民主黨領先，但其他鄉村則是由共和黨拿下，呈現自 2016 年就出現過的城鄉差距。
李兆立指出，未來幾天值得觀察，在疫情之下是否關心疫情的選票就一定會投給民主黨，或是其實影響選民決定的是經濟議題。還有選舉可能有翻盤的機會，目前川普已經要求停止計票，也可能帶來的新的動盪，包括美股重挫等。
民調失準背後的「沈默螺旋」
至台灣時間晚間 6 點左右，川普對拜登還是 213 票對 238 票，許多專家預測選舉結果將會非常接近，而國會參議院的選情是 47 席比 47 席，同樣也戰況膠著，不如外界預期民主黨可能翻盤；而眾議院也是兩黨尚未過半，沒有迎來如外界預期的民主黨大勝。
今年美國大選和 2016 年同樣出現民調失準的情況，李兆立分析，其中一個原因可能是主流媒體接觸到的選民集中在都會區，而從開票趨勢來看出現「鄉村包圍都市」的情況，主流媒體可能也遇到了同樣的情況。
第二個原因，可能是社群媒體也出現了比較傾向民主黨的狀況，比方說推特和臉書日前對通烏門世界進行封所得「 eric ciaramella 」事件，該篇報導內容是希望拜登出面說明烏克蘭事件，以及交代次子杭特（ Hunter Biden ）的問題。
臉書的「禁語限制」可能導致在社群上看不到比較客觀、持平的消息傳播，也會打擊自由派的社群平台使用者，讓他們反思這些這措施是否已經「做過頭了」。主流民意會讓更多人傾向不願意表達自已真實意見，李兆立指出，這和 2016 年的「沈默螺旋」問題相同，社群的主流意見可能也是民調失準的原因。
除了民調出現沈默螺旋，李兆立分析，民調後續的應用也成為重點，民眾可能出現策略應答的現象，民眾的答案可能會變成競選團隊選擇投放文章、廣告的考量之一，導致更多人呼應主流意見而民調失準。
民調機構因為無法得知民眾的真實意向，可能會透過加權的方式計算，但可能加權過頭，李兆立舉例，比方說民調應該找測到 100 個共和黨員的投票取向，但只找到了 10 個，因此只能將 10 個人乘以 10 倍，這就有可能導致過度代表而民調失準。
從美國大選反思台灣媒體的民調過去遇到相同問題，台灣會根據過去幾次民調，和實際情況的差距（比方說差距 25%），後來就直接去掉 25%，雖然沒有缺乏科學根據。李兆立指出，在社會變遷的背景下，加上社群媒體主流意見影響，這樣可能會導致我們的民調失準，因此必須找到新的民調方法，呼籲媒體、社群重視對公共意見形成的影響。
誰當選總統對台灣有什麼影響？
台灣的民眾在今年非常關心，兩位候選人哪位對台灣會更有利，而李兆立指出，雖然很多報導說川普當選可能對台灣比較有利，而拜登相對親中，但美國與台灣的關係，真正還是取決於美國與中國的關係。未來，華盛頓對中國的政策因素包括貿易戰是否持續，以及是否會扭轉過去美國人將中國人視為夥伴的看法。
李兆立指出，最近一次的民調顯示，75% 的美國人對中國反感、有疑慮，甚至認為中國已經成為主要的競爭對手。如果美國多數民意如此，無論是哪一個政黨候選人當選，都會大大限制總統在外交政治上的選擇，美國將中國視為主要競爭對手的狀況或許不會改變，在此前提之下，台灣可預期獲得更多重要性。對台灣來說，哪一位總統更有可能協助我們達成實質的目標更為重要，比方說與美國簽訂自由貿易協定、加入世界衛生組織（ WHO ）等國際組織。