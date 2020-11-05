科大校長一日志工　菸害防制宣導顧健康

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系列的宣導活動中，首先登場的是拒絕菸害聯名簽署活動，配合開學週邀請學生參與，籲請同學遠離菸品誘惑；此外辦理無菸創意標語比賽，透過參賽者巧思及創意，以「踢除菸蒂」的主題，希望我們擁有的是沒有菸的的美麗校園。
除了校內宣導以外，該校長照系學生以本身所學照護技巧，在假日組團前往六腳鄉蒜頭國小宣導菸害防制，透過生動活潑的帶動方式，引導小朋友能將菸害的概念傳達到家庭，進而影響有吸菸的家長改變習慣；而在社團活動中，也請到全民國防社辦理無菸健康促進活動「打擊菸品，讓它奄奄一息」BB彈射擊體驗活動，以具體行動向參加的同學宣導「我不吸菸」的健康性與正當性。
除此之外，學校也特別整合地區資源，和鄰近民雄鄉衛生所合作，提供戒菸轉診協助，並開設戒菸輔導班，讓有心戒除菸癮的師生，能夠在專業的諮詢及協助下，戒菸成功率比自已靠意志力單打獨鬥更能大大提升。
該校主管菸害防制業務的軍訓室，特別開設經營臉書粉絲頁，學務長林明輝補充說明，在屬於年輕世代的網路世界，建立網路互動平台，運用影片、照片、等定期傳遞無菸帶來的正面形象，讓更多人瞭解吸菸的害處，同時也以打卡按讚領獎品的方式，來吸引更多的人能夠瀏覽最新訊息，提高聲量，自從用這種按讚方式以後，網路聲量提高了許多，非常值得推廣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！