科大校長一日志工　菸害防制宣導顧健康

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

科大校長一日志工　菸害防制宣導顧健康

記者邱嘉琪/嘉義報導

calendar_today2020-11-05 17:40:00

▲吳鳳科大校長蔡宏榮（右二）擔任一日反菸志工。（圖/吳鳳科大提供，2020.11.05）
▲吳鳳科大校長蔡宏榮（右二）擔任一日反菸志工。（圖/吳鳳科大提供，2020.11.05）
推動無菸校園的環境，一直是吳鳳科技大學努力的目標，近日舉辦菸害防制宣導系列活動，校長蔡宏榮更是擔任一日宣導志工，以實際行動呼籲大家對菸害防制的重視，一同推廣拒絕菸品傷害，共創永續的無菸環境。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳鳳科大指出，就該校吸菸區來講，近年來已從五個吸菸區降為三個吸菸區，日後將以更務實的態度從「減菸」階段做到「無菸」的環境，以目前學校吸菸人口調查中，仍有近10%的吸菸者，但學校仍會秉持「清新健康校園」理念，繼續向無菸校園目標前進。
系列的宣導活動中，首先登場的是拒絕菸害聯名簽署活動，配合開學週邀請學生參與，籲請同學遠離菸品誘惑；此外辦理無菸創意標語比賽，透過參賽者巧思及創意，以「踢除菸蒂」的主題，希望我們擁有的是沒有菸的的美麗校園。

▲以『踢除菸蒂』為主題，以射擊的方式讓學生遠離菸害。（圖/吳鳳科大提供，2020.11.05）
▲以『踢除菸蒂』為主題，以射擊的方式讓學生遠離菸害。（圖/吳鳳科大提供，2020.11.05）
除了校內宣導以外，該校長照系學生以本身所學照護技巧，在假日組團前往六腳鄉蒜頭國小宣導菸害防制，透過生動活潑的帶動方式，引導小朋友能將菸害的概念傳達到家庭，進而影響有吸菸的家長改變習慣；而在社團活動中，也請到全民國防社辦理無菸健康促進活動「打擊菸品，讓它奄奄一息」BB彈射擊體驗活動，以具體行動向參加的同學宣導「我不吸菸」的健康性與正當性。

除此之外，學校也特別整合地區資源，和鄰近民雄鄉衛生所合作，提供戒菸轉診協助，並開設戒菸輔導班，讓有心戒除菸癮的師生，能夠在專業的諮詢及協助下，戒菸成功率比自已靠意志力單打獨鬥更能大大提升。

▲春暉社志工在校園巡迴宣導菸害呼籲大家一起重視。（圖/吳鳳科大提供，2020.11.05）
▲春暉社志工在校園巡迴宣導菸害呼籲大家一起重視。（圖/吳鳳科大提供，2020.11.05）
該校主管菸害防制業務的軍訓室，特別開設經營臉書粉絲頁，學務長林明輝補充說明，在屬於年輕世代的網路世界，建立網路互動平台，運用影片、照片、等定期傳遞無菸帶來的正面形象，讓更多人瞭解吸菸的害處，同時也以打卡按讚領獎品的方式，來吸引更多的人能夠瀏覽最新訊息，提高聲量，自從用這種按讚方式以後，網路聲量提高了許多，非常值得推廣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀