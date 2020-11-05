名家論壇》李兆立／美國大選陷膠著　美中對抗怎麼走？

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讓我們從國際、國家、領導人三個層次來切入，一起來找答案。
首先從國際層次來看。過去三年的美中對抗，不僅僅是國際地位和影響力的競爭，也是經貿利益、產業發展及資安疑慮等面向不斷累積的矛盾，埋下的衝突因子爆發所致。當然，這些矛盾並不會因為哪一位當總統，就如同薩諾斯響指一樣消失，衝突及對抗恐怕難以避免。
另一個重點是，這個對抗格局並不僅限於美中兩國，中國的一帶一路和南海戰略，已引起東協國家的警鈴大作；透過資安設備和資金的滲透疑慮，也讓加拿大、澳洲、英國及許多歐盟國家加入了抗中行列。
因此，無論是川普「退出國際組織，另組繁榮網路」的雙邊主義路線，還是拜登「重返國際組織，找夥伴打群架」的多邊主義路線，未來四年的抗中主旋律，變動機率不大。
其次從國家層次來分析。就目前的選票結果來看，下一個四年的美國總統，都有相當大的「正當性危機」，如何弭平國內分裂，鞏固總統權威，絕對是入主白宮後最優先的重要課題。
開票至今，拜登暫以 264 張選舉人票領先川普的 214 張，並很可能以「 270：268 」超低空飛過當選門檻。自 1964 年選舉人票總數確立為 538 票以來，僅 1976 年卡特（ Jimmy Carter ）的 297 票及 2000 年小布希（ George W. Bush ）的 271 票是低於 300 張選舉人票。如果拜登以 270 票創下新低，可以想見川普支持者將在全國各地持續抗議，讓對抗與紛亂持續延燒。
另一方面，暫居落後的川普指控郵寄選票舞弊並要求停止計票，甚至宣稱將提起訴訟。即便如此，依照目前的開票狀況，川普即便真的靠司法翻盤，也很有可能暨 2016 年後再度成為「總得票數輸掉，選舉人票反贏」的少數總統，民主黨選民的反彈恐怕比四年前更猛烈。
美國社會的對立與撕裂，四年來不僅越演越烈，在這次選舉中展露無遺，好不容易當選的總統，卻極有可能以飽受爭議的姿態入主白宮，正當性危機將空前巨大。
越是有正當性危機，越需要號召團結，而最有效的團結方式，就是找到「共同敵人」。根據民調，美國人投票的最關鍵因素是「經濟」，此刻經濟雖遭疫情重創，對於「誰該為疫情負責」兩黨支持者卻看法迥異，弄不好反而更加激發對立。
相較於「疫情打擊經濟」這套劇本，「中國威脅美國」這個已經熱銷三年的故事，或許更容易引起兩黨支持者的共鳴，這也是為何近期民調皆指出，高達七成的美國民眾認為中國是個威脅，川普和拜登又為何要互相指控對方親中，「拜登之子是否大賺中國錢」又為何成為最後一次辯論會的重要交鋒點。
最後從領導人層次來分析。依據前面的討論，無論是國際或國家層次，美中對抗的很有可能繼續成為主旋律，下一個問題是，兩位可能的領導人是否接球？
先看現任的川普，雖然他是美中貿易戰的發動者，但眾所周知是基於商人性格，而非出自於對世界民主或中國人權的使命感。這也是國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台原定的經濟對話臨時喊卡後，主因會指向美國貿易談判代表賴海哲（Robert Lighthizer）為了避免觸怒中國而撕破美中貿易協議，因此出手阻攔國務院所致。
換句話說，川普確實在過去兩年來對台灣釋出許多善意，但這些善意是否延續，以及是否能轉換為制度性安排，如簽訂台美貿易協定（BTA）或讓台灣常態性參與國際組織，仍要看美中貿易協議的成效以及後續談判的結果，是否能讓美國經濟真的獲利起飛。
回頭看拜登，面對多項親中指控，且正當性陷入嚴重危機的情況下，理論上會比川普更有動機去擁抱抗中主旋律，藉此自清並團結兩黨支持者。而民主黨在過去歐巴馬執政期間也曾提出「再平衡」和「重返亞洲」的外交主軸，為接下來的抗中也提供了論述基礎。
拜登未來四年究竟會親中還是抗中，一個重要的觀察指標是，拜登是否願意在上任前，將兒子Hunter Biden在中國獲利疑雲說清楚。
畢竟，選前不願說明，還可以理解成是怕影響選情，但如果確定當選了還不願說明，那我們就必須認真擔憂，這個疑雲是否真的不單純，甚至有把柄落在中國手上。屆時，拜登即便再想擁抱抗中主旋律，恐怕都會因此受到很多限制，而走向台灣較不樂見的劇本。
至於身為無法影響選舉結果的台灣大眾，與其繼續為兩位可能的總統貼上親中和抗中的廉價標籤，然後一廂情願地祈求川普當選，我們更該做的，是理性分析目前局勢，並釐清自己在未來的台美關係裡頭究竟要得到什麼，以做好對應的政治論述及政策準備，這才是台灣夾在美中之間的智取之道。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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